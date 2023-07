Beautiful: ecco come LI ha salvato FINN | Trama 23 luglio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 23 luglio 2023

Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen) hanno deciso di tenere segreto il fatto che Thomas (Matthew Atkinson) sapesse quanto fatto da Sheila (Kimberlin Brown) a Brooke (Katherine Kelly Lang). Il vicecapo Baker consegna a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) gli oggetti di Finn (Tanner Novlan) trafugati da Sheila dopo la sparatoria.

Tramite flashback, Li (Noemi Matsuda) ricorda come ha salvato Finn: dopo che il suo battito era stato rinvenuto dai paramedici in ambulanza, quando ormai era stato dichiarato morto, fu condotto all’ospedale dove lavora la madre. Per gli altri medici non c’era niente da fare e per questo, Li, falsificato un certificato di morte, ha segretamente trasferito il figlio. Seguici su Instagram.