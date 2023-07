Beautiful: Steffy inizia a ricordare! | Trama 3 luglio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 3 luglio 2023

Dopo averlo sorpreso ridere insieme a Quinn, Paris informa Carter di aver detto a Zende una mezza verità: ha ammesso di essere interessata a Carter ma non gli ha raccontato che sono stati insieme. Carter non ne è contento e insiste che non c’è futuro per loro. Paris lo accusa di essere ancora interessato a Quinn. Lo scontro con Sheila deve aver innescato qualcosa nella mente di Steffy che inizia a mettere insieme i ricordi frammentati della sparatoria. Con orrore, Steffy rivela a Taylor e Ridge che ad uccidere Finn e a spararle è stata proprio Sheila. Seguici su Instagram.