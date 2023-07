Beautiful, Steffy: “Ciò che ricordo è vero” | Trama 4 luglio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 4 luglio 2023

Steffy, aiutata da Ridge e Taylor, è in grado di ricostruire la sparatoria nel vicolo. Taylor si chiede se non sia suggestionata dall'astio per Sheila, ma Steffy insiste che ciò che ricorda è vero. Deacon è sorpreso dall'atteggiamento rinunciatario di Sheila, pronta a lasciare la città ora che, grazie a Taylor, potrebbe avere accesso a Hayes in futuro. Paris accusa Carter di volere una nuova chance con Quinn, la quale viene tenuta ancora a distanza da Eric.