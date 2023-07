Beautiful, anticipazioni italiane: Carter segnalato per molestie sul lavoro, ecco da chi

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Grace Buckingham ricorrerà ad un gesto estremo pur di allontanare Carter Walton da sua figlia, Paris Buckingham. La dottoressa, infatti, sarà contrariata nello scoprire che l’avvocato vuole continuare la relazione con la ragazza e così, rispettando le minacce che aveva indirizzato in passato all’uomo, si rivolgerà a Ridge accusando Carter di molestie sul posto di lavoro nei confronti di Paris.

Per Ridge saranno delle illazioni pesanti, ma la donna sarà risoluta nel descrivere Carter come un uomo senza scrupoli che, dopo essersi approfittato di Zoe, sta cercando di fare lo stesso con l’altra sua figlia. Deciso a vederci chiaro e, in ogni caso, non ritenendo l’amico un molestatore, Ridge cercherà comunque con confronto con Carter per avere conferma di un suo flirt con Paris.

Ridge sarà contrariato quando scoprirà che, effettivamente, i due hanno una relazione, chiedendosi il perché Carter stia perseguendo nuovamente quella strada: lasciarsi coinvolgere da una donna amata da un Forrester. Ridge, infatti, sarà molto preoccupato per suo nipote Zende, ma Carter si dimostrerà risoluto nel difendere la propria storia con Paris, dichiarando di volerla sposare al più presto.

Ridge sospetterà subito che l’amico si voglia gettare a capo fitto in quella relazione per lasciarsi alle spalle qualcun’altra e, come lui, anche per noi telespettatori saranno piuttosto chiare le motivazioni di Carter: l’uomo cercherà di mettere distanza tra se stesso e Quinn Forrester, che ancora non ha dimenticato.

Stanco di inseguire sogni d'amore impossibili, insomma, Carter cercherà di costruire qualcosa di concreto con Paris, anche se, evidentemente, non ne è davvero innamorato. L'attacco di Grace, insomma, andrà a vuoto e per la donna arriverà presto un'altra brutta sorpresa riguardo a quelle che lei ritiene essere pessime decisioni sentimentali della figlia…