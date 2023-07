Beautiful, anticipazioni dal 9 al 15 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 9 a sabato 15 luglio 2023

Quinn confessa a Carter di sentire la mancanza del marito, troppo impegnato sul lavoro. In realtà Eric ha una relazione con Donna! Ridge e Taylor accettano di aiutare Steffy ad attuare il suo piano. Eric ribadisce a Donna quanto sia felice quando è con lei, nonostante sia preoccupato per Quinn. Proprio in quel momento, spinta da Carter che le ha consigliato di affrontare la situazione con il marito, lei lo chiama.

Eric risponde alla chiamata di Quinn proprio mentre si trova ancora nel letto con Donna. Lui, però, non si è accorto che la moglie lo ha videochiamato e rischia di essere scoperto.

Steffy ha ricordato tutto e ha deciso di affrontare Sheila invitandola a casa sua prima di chiamare la polizia. Eric riceve una videochiamata da Quinn.

Quinn videochiama suo marito Eric proprio mentre lui è a letto con Donna, ma la fortuna è dalla parte dei due amanti clandestini. Sheila, messa alle strette da Steffy e da Ridge, ammette di aver sparato accidentalmente a suo figlio Finn.

Sheila ormai è stata scoperta da Steffy e da Ridge, ma si scarica di ogni responsabilità attribuendo l’accaduto alla persecuzione che Steffy ha portato avanti contro di lei dal suo ritorno a Los Angeles.

Deacon fa visita a Hope e a Brooke per aggiornarle su una importante novità. Ridge, Steffy e Taylor assistono attoniti alla confessione di Sheila, che continua a dichiarare di aver compiuto tutti i suoi misfatti a fin di bene. Seguici su Instagram.