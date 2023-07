Beautiful, anticipazioni italiane: Eric e il pericoloso regalo di Quinn!

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Eric Forrester continuerà a portare avanti la sua tresca extraconiugale con Donna Logan, alle spalle di sua moglie Quinn Forrester. Il ritorno di fiamma con la ex è in corso da un po’ di tempo, iniziato tra il licenziamento della sorella di Brooke dalla Forrester Creations e il momento in cui la peccaminosa relazione è stata svelata ai telespettatori.

La storia di copertura a cui lo stilista ricorre più spesso sono le sue frequenti visite al club sportivo per ricchi di cui è socio, dove amerebbe praticare il pickleball, uno sport a racchetta affine al tennis. In realtà, l’attività sportiva a cui si dedica Eric è un’altra e lo vede giocatore d’esperienza: quella dell’infedeltà!

Tra l’altro, sebbene nelle future puntate Donna sosterrà di non essere una che fa l’amante, anche la prima volta tra i due iniziò proprio così, visto che all’epoca lui era sposato con Stephanie. Resterà negli annali la foto dato in pasto ai giornali che lo ritraeva nudo, in piedi sul cornicione fuori dalla finestra, per nascondersi dall’allora consorte che lo aveva cercato a casa di Donna.

Mesi fa, tuttavia, Eric è stato nei panni del tradito, panni che ha indossato anche consapevolmente quando propose a Quinn una sorta di matrimonio aperto in cui la moglie doveva essere soddisfatta dall’amante Carter Walton, in quanto lui (alle prese con una temporanea impotenza) non era in grado di farlo in prima persona. Ora, invece, i ruoli sono invertiti, ma difficilmente la Fuller, qualora sapesse della tresca, incoraggerebbe il marito a dilettarsi con Donna!

Negli episodi a venire, inconsapevole di tutto, Quinn deciderà di regalare a Eric un anello realizzato da lei: niente di male, visto che è quello che fa di mestiere, tuttavia il gioiello nasconderà un segreto. Si tratterà, infatti, di un anello smart, in grado di monitorare le funzioni cardiache di Eric, in particolare il battito del suo cuore. Quinn infatti, preoccupata che Eric esageri con l’attività fisica alla sua età, vorrà tenerlo d’occhio e sincerarsi che non comprometta la sua salute. Dato che Eric potrebbe sentirsi offeso da questo stretto controllo, Quinn deciderà di tacere il segreto che si nasconde dietro l’anello, che rischierà di essere molto pericoloso per la coppia di amanti clandestini…

Infatti, capiterà che, in concomitanza agli incontri intimi con Donna, il battito di Eric acceleri e l’anomalia verrà prontamente captata dal dispositivo, trasmettendo l’informazione a Quinn. La designer, preoccupata per la salute del marito, deciderà di coinvolgere Bridget Forrester.

La figlia di Brooke ed Eric, dunque, continuerà ancora per qualche puntata la sua attuale partecipazione guest, quando la matrigna si appellerà proprio a lei per ragionare su come affrontare la questione con Eric.