Beautiful anticipazioni: Finn è vivo nelle puntate italiane!

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful verrà rivelato che John Finnegan è vivo, sopravvissuto al colpo di pistola che lo ha colpito quando ha fatto da scudo alla moglie Steffy. Un colpo di scena che, data la distanza di circa 14 mesi con la programmazione USA, ormai conosciamo da tempo: ma come è possibile, visto che il medico era stato dichiarato morto sulla scena del crimine e portato via in barella, coperto da un telo bianco?

Ebbene, i dettagli sul suo salvataggio verranno resi noti tramite alcuni brevi flashback nella mente della persona che si sta occupando di lui fin da quella tragica notte: sua madre Li Finnegan.

I più attenti avranno notato come la dottoressa, con fare sbrigativo, in ospedale aveva affermato che si sarebbe occupata lei di suo figlio. Certo, si poteva immaginare che si stesse riferendo alle esequie di Finn, ma le prossime rivelazioni getteranno nuova luce su quelle sue parole, nonché sul suo sfuggente comportamento.

Già perché, tra pochi episodi, Steffy esprimerà alla suocera il desiderio di dare al marito un addio ufficiale, vista la cerimonia mancata, dato che Steffy ha dovuto affrontare una difficile convalescenza. Li si dimostrerà distaccata e accamperà scuse; apprenderemo tra l’altro che, ufficialmente, il corpo di Finn è stato bruciato. Evidentemente è stata la soluzione che Li ha trovato per spiegare l’assenza di un cadavere da seppellire e su cui la vedova di Finn potesse piangere. Se Steffy e Taylor leggeranno nel comportamento di Li una reazione al lutto, la verità è che la donna sta nascondendo Finn, in coma fin dalla notte dello sparo, in un appartamento a Los Angeles!

Ma veniamo alle dinamiche del “salvataggio”: i paramedici, durante il viaggio in ambulanza, sono riusciti in realtà a registrare un battito, trasportando Finn in un ospedale diverso da quello universitario in cui venne ricoverata Steffy. Il fato ha voluto che si trattasse proprio dell’ospedale in cui attualmente lavora Li, i cui colleghi, di fronte alla disperata situazione di Finn, l’hanno dichiarato spacciato e, ormai, di fatto morto.

Li, spinta dalla disperazione, non ha però voluto arrendersi e in qualche modo, dopo aver falsificato un certificato di morte, ha trafugato Finn, portandolo in un posto sicuro dove, in segreto, sta provando a salvargli la vita. Poiché potrebbe trattarsi di un tentativo fallimentare, Li ha deciso di mantenere nascosta la verità, persino alla nuora, lasciando che piangesse un marito ritenuto morto.

Come avremo modo di capire, però, a spingere Li alla segretezza sarà anche uno strisciante rancore nei confronti di Steffy e dei Forrester: Sheila è entrata nella vita di Finn solo quando quest’ultimo si è legato alla famiglia che per la Carter è da sempre un’ossessione. Se non fosse stato per l’amore con Steffy, Finn non si sarebbe mai trovato alla mercé della folle madre biologica.

Intanto, a quel punto, Sheila si troverà già in cella, in attesa di un processo e avrà modo di avere uno sgradito confronto proprio con Li Finnegan. Attenzione, la situazione è tutt’altro che risolta e nelle prossime settimane si complicherà sempre di più… Seguici su Instagram.