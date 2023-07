Beautiful, anticipazioni italiane: Sheila evade grazie a Mike Guthrie!

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Sheila Carter riuscirà a fuggire di prigione grazie ad un inaspettata incontro con un vecchio amico: Mike Guthrie. Introdotto per la prima volta sulla scena nel 1993, l’ex guardia di sicurezza della Forrester Creations sarà nuovamente interpretato da Ken Hanes.

L’uomo entrò nella vita di Sheila quando, avendola sorpresa a contraffare i risultati del test di paternità di Bridget Forrester, provò a ricattarla. Sheila lo minacciò aizzandogli contro un doberman, ma Mike riuscì ad ammansire il cane, colpendo positivamente la donna. Da allora Mike le fu di aiuto in più di un’occasione, come il rapimento di James Warwick, tenuto prigioniero in una casa comprata da Sheila e appartenuta ad Harry Houdini. Oppure nel rapimento di Maggie Forrester: per difendere la Carter, Mike arrivò anche a puntare una pistola contro Brooke Logan.

Il complicato rapporto con Sheila, di cui era evidentemente innamorato (pur non corrisposto), non impedì a Mike di prestarsi a crimini compiuti da altri: per esempio, assieme al fratello, venne assoldato da Maggie Forrester per rapire Sheila, o, ancora, venne assunto da Sally Spectra per salvare Eric Forrester da un finto tentativo di rapina in modo che, riassunto alla Forrester Creations, potesse rubare dei bozzetti da passare alla concorrenza.

L’ultima volta che Mike Guthrie vide Sheila fu quando la donna lasciò Los Angeles in fuga, assieme a sua figlia Mary. Nel 2010, Mike tornò brevemente in Beautiful quando fu proprio da lui che Stephen Logan comprò illegalmente una pistola con cui sperava di convincere Pam Douglas ad uccidere sua sorella Stephanie Forrester: sedotta la donna, infatti, la convinse ad interrompere l’assunzione della sua terapia farmacologica, così da poterla manovrare.

Ora, a più di dieci anni di distanza da quell’ultima apparizione, Mike comparirà davanti a Sheila in prigione: diventato nel frattempo una guardia carceraria, organizzerà l’evasione di Sheila approfittando del trasferimento della donna, in attesa di processo, in un carcere di alta sicurezza.

Invece di darsi alla fuga da latitante, Sheila rintraccerà Li Finnegan, con la quale, poco prima di ricevere l’aiuto di Mike, aveva avuto uno sgradevole confronto. Sheila vorrà delle risposte dalla dottoressa in merito alle esequie di Finn e sarà in quell’occasione che la Carter scoprirà il segreto della madre adottiva del figlio, con conseguenze potenzialmente fatali! Seguici su Instagram.