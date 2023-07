Beautiful, anticipazioni americane: Kelly Spencer in pericolo di vita?

Nelle attuali puntate americane di Beautiful un nuovo triangolo pare delinearsi all’orizzonte, quello che vede coinvolti Finn e Steffy con Liam Spencer. Vi avevamo già accennato alle nuove problematiche che i coniugi Finnegan avrebbero affrontato, a partire dalla scarcerazione di Sheila Carter. Come prevedibile, all’udienza preliminare per il processo, il caso è stato archiviato per assenza di prove dopo che il giudice ha ritenuto illegittimi gli indizi a carico dell’imputata. La confessione con cui Sheila si è dichiarata autrice dell’omicidio di Lance venti anni fa, infatti, sarebbe stata estorta in modo illecito.

Ricordate? In combutta con Ridge Forrester e l’FBI, Bill Spencer aveva intrecciato una relazione con Sheila, proprio con l’obiettivo di ottenere da lei la piena confessione di un omicidio, in modo da assicurarsi la sua incarcerazione definitiva. La villa dell’editore era stata riempita di telecamere e microspie ma, evidentemente, i federali non sapevano che tutto ciò poi sarebbe stato respinto in un tribunale…

I crimini perpetrati da Sheila contro Finn, Steffy e Li non sarebbero più della partita visto che i tre avevano rinunciato a testimoniare ufficialmente poiché sotto ricatto di Bill: quest’ultimo, affinché Sheila cadesse nella sua trappola, le aveva rivelato del tentato omicidio intentato contro di lui da Taylor Hayes, un segreto che aveva permesso di neutralizzare i Finnegan con il ricatto. Quei crimini, infatti, erano ritenuti da Bill troppo poco gravi per assicurarsi una dura condanna per Sheila e aveva preferito scavare nei segreti del passato della donna per trovare un omicidio di primo grado. Ma, forse, con il senno di poi, non è stata una scelta azzeccata.

Fatto sta che Sheila è di nuovo una donna libera e, non solo ha ripreso il flirt interrotto con Deacon Sharpe, ma è sempre decisa a far parte delle vite di Finn e Hayes. A rinvigorire le sue speranze è stato l’improvviso cambio di atteggiamento del figlio: Finn le aveva giurato eterno odio per aver attentato alle vite di Steffy e di Li, ma, quando Sheila lo ha abbracciato, il medico è stato sconvolto dalle nuove sensazioni che lo hanno pervaso, dichiarando che la madre biologica è in grado di riempire un vuoto da sempre provato e che, evidentemente, quella adottiva non ha saputo davvero sostituire.

Un nuovo abbraccio è avvenuto fuori dalle stanze del giudice, dopo la cancellazione del procedimento contro Sheila, ma ha avuto un testimone: Liam Spencer. Il giovane, sconvolto, ha prontamente filmato la scena, prova che del perfetto Finn non ci si può fidare.

Torniamo alla recente separazione di Liam e Hope: quest’ultima ha dichiarato di aver fatto preparare le carte del divorzio perché il marito è parso incapace di perdono per il suo bacio con Thomas e, soprattutto, perché continua ad amare Steffy, la cui ombra Hope avrebbe sempre avvertito nel loro matrimonio. Tale motivazione è del tutto inedita: è spuntata fuori ora (dopo mesi in cui Hope si è semplicemente sentita attratta da Thomas) e sembra dunque essere solo una giustificazione con cui assolversi dalle responsabilità.

In ogni caso, Liam non ci ha pensato a contraddirla visto che, ferito dal comportamento della consorte, è tornato a volgere lo sguardo proprio verso Steffy, ripetendo un suo schema comportamentale ormai ben oliato. Il problema è che Steffy è felicemente sposata, ma il comportamento di Finn rischia di servire a Liam una nuova occasione con l’ex moglie.

Liam ha infatti ritenuto di dover informare Steffy di quanto visto in tribunale e, di fronte alla sua incredulità, le ha mostrato il video dell’abbraccio tra Finn e Sheila. Steffy, però, non è voluta correre a conclusioni affrettate, ritenendo ci debba essere una spiegazione accettabile e che mai Finn metterebbe a rischio la loro famiglia. Un nuovo dramma, però, potrebbe minare la fiducia della giovane donna nei confronti del consorte quando un pomeriggio al mare con Kelly potrebbe avere conseguenze fatali!

Finn, infatti, ha portato la figliastra in spiaggia per una giornata papà e figlia, inconsapevolmente osservata da Sheila: la donna si è tenuta a distanza a causa dell’ordine restrittivo e, soprattutto, della sicurezza privata che nuovamente circonderebbe i membri della famiglia Forrester, sebbene queste guardie vengano solo nominate e mai viste sulla scena. In ogni modo, una telefonata di lavoro ha costretto Finn ad allontanarsi di qualche passo dalla bambina per prendere meglio la linea e, distrattamente, ha commesso l’errore di voltarle le spalle.

Una svista di pochi secondi che, però, sono stati sufficienti affinché Kelly, disobbedendo all’ordine di non andare a riva da sola a causa delle onde, si è recata proprio all’oceano per riempire il secchiello di nuova acqua. Sheila, accortasi del potenziale pericolo e della distrazione di Finn, si è subito messa a correre verso Kelly che, assieme a figlio e nipote, fa parte della famiglia da sogno di cui la Carter vorrebbe far parte.

Stando alle poche anticipazioni disponibili, effettivamente la vita di Kelly potrebbe essere in pericolo: chi la salverà? Finn o Sheila? E, per caso, la bimba riporterà un problema di salute grave? O la sola presenza di Sheila porterà ad innescare delle tensioni tra Finn e Steffy? La situazione, in ogni caso, dovrebbe presto portare ad un'uscita di scena momentanea di Steffy: si avvicina infatti la pausa maternità della sua interprete, Jacqueline MacInnes Wood, in attesa del suo quarto figlio, stavolta una bambina.