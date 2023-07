Beautiful, anticipazioni americane: Steffy e Finn, problemi in vista?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, pare assai probabile che, avviato il divorzio tra Liam e Hope Spencer, gli autori agganceranno il figlio di Bill alla vicenda di un’altra coppia di coniugi che, a breve, potrebbe essere messa alla prova.

Parliamo di Finn e Steffy Finnegan, il cui matrimonio vive da tempo una serena parentesi; le cose però potrebbero cambiare presto… Già vi abbiamo parlato di come Steffy abbia deciso di tacere al marito le avance mosse da Liam nei suoi confronti, partite per reazione alla crisi con Hope. La giovane Forrester ha rimesso al proprio posto l’ex, in modo deciso, senza mai tuttavia dare davvero l’impressione di poter alzare il livello di severità nei confronti di Liam oltre una certa soglia. Insomma, Liam, alla fine, sembra sempre godere di una sorta di clemenza da parte di Steffy!

E infatti potrebbe non essere stata sufficientemente chiara visto che Liam tornerà a rivolgere lo sguardo verso di lei, anche dopo aver firmato i documenti del divorzio con Hope.

Negli episodi americani a venire, inoltre, gli spoiler anticipano che ci sarà l’udienza per il processo contro Sheila Carter e l’appuntamento regalerà sorpresi e inaspettati tradimenti. La donna ha ancora delle chance di cavarsela e tornare ad essere una donna libera?

Di recente vi avevamo riportato come Sheila si fosse rivolta a Jack Finnegan, che abbiamo scoperto essere un esperto avvocato difensore, per avere aiuto, promettendogli in cambio un ausilio nel tornare nelle grazie di Finn. Come questo fosse possibile non è dato saperlo, ma Finn fece visita alla madre biologica chiarendole di aver saputo dal padre delle sue intenzioni e di essersi opposto. Niente, aveva giurato il medico, gli avrebbe potuto far guardare Sheila con occhi diversi.

Eppure, le anticipazioni segnalano che proprio Finn sarà sorpreso dal provare sensazioni contrastanti riguardo l'incarcerazione di Sheila. Insomma, il caso vorrà che Finn avrà un repentino cambio di posizione proprio ora che Liam tornerà a circolare attorno a sua moglie? E come potrebbe reagire Steffy nel caso Finn provi ad aiutare Sheila?