Beautiful: Thomas e Hope fanno l’amore | Anticipazioni puntate americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Thomas Forrester e Hope Logan Spencer daranno libero sfogo alla reciproca attrazione che, di recente, aveva già portato ad un bacio a Roma. Se la spinta dello stilista per la sorellastra non è certo una novità, l’aspetto inedito sono i sentimenti che proprio Hope ormai ha capito di provare per Thomas.

Forse una strisciante attrazione c’è sempre stata, sebbene abbia iniziato ad emergere solo mesi fa, diventando totalmente ovvia per la ragazza (e per i telespettatori) la scorsa primavera. Sempre più in sintonia con Thomas, Hope ha potuto provare una crescente spinta nei suoi confronti mentre, nel frattempo, cresceva la distanza con Liam Spencer, ancora una volta contrario alla presenza del rivale nella vita sentimentale e professionale della moglie.

Liam ha sempre ritenuto il comportamento della consorte nei confronti di Thomas troppo benevolo, ritenendo che lei avesse per il giovane Forrester una simpatia: solo così si sarebbe potuto spiegare perché, ogni volta, Hope abbia finito non soltanto per perdonare Thomas ma anche per trovare motivi per continuare ad averlo nella propria orbita.

Tuttavia Liam ha sempre considerato Hope vittima della propria bontà e delle manipolazioni del designer, scoprendo recentemente con orrore che, invece, la moglie provava dei reali sentimenti per lui: non visto, lo stesso Liam ha assistito al bacio di fronte al Colosseo, che proprio la ragazza ha cercato e voluto. La reazione immediata di Liam ve l’abbiamo già raccontata: ha baciato Steffy, per poi rivelare alla moglie di essere stato spettatore del suo tradimento solo quando lei è tornata a Los Angeles.

La figlia di Brooke, dopo il bacio, si era concessa una parentesi quasi da fidanzatini con Thomas, visitando con lui le strade di Roma. Una volta in volo per tornare a casa, Hope si era raccomandata che quanto accaduto restasse in Italia per sempre. Una fantasia, dunque, che si era voluta vivere in modo “avventato”, per la prima volta libera nella sua vita dagli standard di comportamento etici che lei stessa si è da sempre imposta, temendo il giudizio altrui.

Il suo segreto, però, non è rimasto tale e con fredda rabbia Liam l’ha obbligata a confessargli il bacio, prima di ricadere sullo stesso schema comportamentale che ormai gli è caro da anni: correre da Steffy. Assicuratosi che Finn non fosse in casa, Liam si è palesato alla soglia di Steffy, pentito di aver dato fiducia a Hope. E, così, ha di nuovo baciato l’ex moglie!

Stavolta, però, il suo “scambio di partner” usuale potrebbe non funzionare: se non ci era stata mostrata la reazione di Steffy dopo il primo bacio a Roma, i dialoghi ci hanno permesso di apprendere che aveva dichiarato quanto poi ribadito dopo la seconda avance di Liam: è una donna felicemente sposata, che si trova in una relazione dove si sente al sicuro, amata e rispettata; dunque, Liam non ha alcun diritto di poter pensare di baciarla quando e come vuole!

Una presa di posizione netta, che però non è stata accompagnata da una condivisione con Finn di quanto accaduto. Steffy, insomma, non ha ritenuto necessario rischiare di far nascere tensioni con il marito per approcci da parte dell’ex a cui lei non è interessata e che, ritiene, non si ripeteranno. La decisione di tenere Finn all’oscuro, però, finirà per ritorcersi contro e farla apparire colpevole?

Lo scopriremo, ma, intanto, pare che Steffy non sia interessata a ricadere nelle vecchie abitudini con Liam. Anche su questo il tempo ci farà capire se si sia davvero lasciata l’ex marito alle spalle…

Per quanto riguarda Hope, la ragazza, dopo aver cercato invano di ottenere il perdono di Liam, prenderà atto del fatto che il marito voglia porre fine al loro matrimonio e si rivolgerà a Thomas per avere supporto: il figlio di Ridge, a quanto pare, è ora proprietario della vecchia abitazione di Katie Logan, accanto alla proprietà di nonno Eric. Lo stilista darà prova di essere cambiato nel cercare di dissuaderla dal gettare al vento il rapporto con Liam, ma, poi, entrambi dovranno rendersi conto dell’innegabile sintonia che ormai si è formata tra loro. Così finiranno per andare a letto insieme.

Gli spoiler ci rivelano che, poi, Hope inizierà ad avviare il procedimento che dissolva il matrimonio con Liam. Tra i due è veramente finita stavolta? Seguici su Instagram.