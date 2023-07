Che Todd ci aiuti, cast e trama della nuova serie tv di Rai 2

Da stasera (lunedì 17 luglio) su Rai 2 arriva Che Todd ci aiuti, un’appassionante serie che esplora il difficile legame tra una madre avvocato e un figlio detective. Scopriamo tutto quello ci aspetta dal legal drama creato da Scott Prendergast.

Al centro della storia di So help me Todd (questo è il titolo originale) ci sono un ex investigatore privato di grande talento ma trasandato e sregolato e la sua prepotente madre, un avvocato pignolo e scrupoloso. A malincuore Todd (Skylar Astin), dopo che sua madre Margaret (interpretata dal premio Oscar Marcia Gay Harden) lo ha aiutato due anni prima a far cadere accuse penali nei suoi confronti, accetta di lavorare come detective nel suo studio legale. Il suo obiettivo è riavere la licenza per tornare a fare il lavoro che ama. Diversi come il giorno e la notte e in contrasto su ogni cosa, i due faticheranno molto a collaborare perché, se il figlio è un istintivo che non si fa scrupoli a infrangere la legge per tirarsi fuori dai guai o risolvere i casi, la madre crede nel rispetto rigoroso delle regole e delle leggi.

Tuttavia la donna – dopo che ha collaborato insieme a suo figlio nella risoluzione di un caso – non può non riconoscergli un grande talento per l’investigazione e una vasta conoscenza tecnologica, così – segretamente orgogliosa – decide di aiutarlo a riavere la licenza di investigatore professionista continuando a collaborare in coppia.

Oltre ai protagonisti principali Marcia Gay Harden e Skylar Astin, nel cast ci sono anche Madeline Wise (Allison, la sorella maggiore di Todd, medico del pronto soccorso), Tristen J. Winger (Lyle, investigatore dello studio di Margaret), Inga Schlingmann (Susan, ex fidanzata di Todd e avvocato dello studio) e Rosa Evangelina Arredondo (Francesy, l’assistente di Margaret). E ancora: Jeffrey Nording (Gus Easton, avvocato e potenziale interesse amoroso di Margaret) e Leslie Silva (Beverly Crest, socia dello studio legale).

Che Todd ci aiuti è una serie rilassante e divertente, perfetta nelle calde serate estive familiari. Negli Stati Uniti la serie ha esordito lo scorso autunno incontrando fin da subito il favore del pubblico, tanto da essere rinnovata per una seconda stagione. Il primo capitolo è formato da ventuno episodi, che Rai 2 trasmetterà ogni lunedì sera per sette prime serate.