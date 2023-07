Fiction Mediaset: tutte le serie tv della nuova stagione televisiva

Amori ostacolati, rifacimenti di romanzi di successo, graditi e attesi ritorni e attori di grande richiamo: come Raoul Bova, da anni volto familiare della rete, ma anche nuovi arrivi come Giusy Buscemi, Massimo Ranieri o il colpaccio Beppe Fiorello! È questa la ricetta (vincente) della nuova era di Fiction Mediaset, la cui rivoluzione è cominciata da qualche anno e che, anche per la stagione 2023-2024, ha in serbo un menu ricco di tante storie interessanti che sicuramente apprezzeranno gli appassionanti della lunga serialità.

Alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione tv, giorni fa, sono state illustrate le fiction che terranno compagnia al pubblico di Canale 5 nei prossimi nove mesi. Dieci i titoli presentati, tra cui compaiono anche due grandi e attesi ritorni (Storia di una famiglia perbene e Viola come il mare). Scopriamo insieme tutte le novità!

Partiamo subito da I Fratelli Corsaro, la nuova ambiziosa serie prodotta da Taodue con cui Beppe Fiorello (da sempre volto amatissimo di tante miniserie di Rai 1) torna su Canale 5. Si tratta dell’adattamento del ciclo di romanzi di Salvo Toscano e per l’occasione l’attore siciliano sarà Fabrizio Corsaro, giornalista di nera nel principale quotidiano di Palermo, mentre Paolo Briguglia sarà il fratello Roberto, un bravo avvocato penalista: le differenze tra i loro caratteri sono enormi ma lavoreranno assieme per risolvere casi complicati e misteri. Le riprese inizieranno ad agosto.

La voce che hai dentro è la nuova serie in sei puntate nata da un’idea di Massimo Ranieri che, dopo anni lontano dal set, torna da protagonista nel mondo della serialità. Prodotta da Lucky Red, la storia ruota attorno a Michele Ferrara (Ranieri), un uomo che torna libero dopo dieci anni di carcere a Poggioreale con l’accusa di aver ucciso il padre. Nel cast, accanto all’artista napoletano, figurano attori molto amati come Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini e Gianfranco Gallo.

L’anima gemella vede protagonista un’inedita coppia: Daniele Liotti e Chiara Mastalli. L’attore romano, abbandonati i panni di capo forestale, in questa nuova avventura indossa il camice di chirurgo per raccontare un’inedita favola di amore e rinascita. Nel cast tra gli altri ci sono anche Matteo Sintucci, Davide Iacopini, Valentina Corti, Roberto Accornero, con le partecipazioni di Stefania Rocca e Barbara Bouchet.

Maria Corleone è tra i titoli più attesi della nuova annata di Fiction Mediaset. Prodotta da Taodue, la serie vanta nel cast attori super amati dal pubblico come Fortunato Cerlino e Rosa Diletta Rossi. In quattro puntate conosceremo la storia di Maria, una giovane donna che, malgrado sia la figlia di un pericoloso boss (Cerlino), decide spiccare il volo da sola e intraprendere una carriera a Milano, dove si afferma come stilista nel mondo della moda. Ma il suo oscuro e ingombrante passato tornerà a bussare alla porta, costringendo la donna a tornare negli inferi della malavita.

Se potessi dirti addio è la nuova serie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi che sancisce il ritorno in video dopo circa sei anni di due attori molto amati: Gabriel Garko e Anna Safroncik. Al centro della storia c’è Marcello, un uomo affascinante che ha perso la memoria e che proverà a recuperarla con l’aiuto della bella neuropsichiatra Elena, a sua volta alla ricerca del responsabile della morte del marito. I due lotteranno insieme per portare alla luce la drammatica verità, legata a un imprevedibile e comune passato.

Dopo il successo di Buongiorno Mamma!, Raoul Bova è pronto ad emozionare il pubblico con un inedito progetto in quattro puntate sempre targato Lux Vide: I Fantastici 5, in cui Bova interpreta un allenatore che affronta la sfida di portare un gruppo di atleti con disabilità ai Campionati Europei.

Grande attesa per Vanina Guarrasi, la serie in quattro puntate tratta dai romanzi di successo di Cristina Cassar Scalia che vede protagonista Giusy Buscemi nei panni della singolare protagonista, Vanina appunto: si tratta di una donna che, dopo una brillante carriera all’antimafia di Palermo, si trasferisce a Catania per intraprendere un nuovo percorso come vicequestore della Squadra Mobile, dove risolverà brillantemente complicati casi di omicidio. Vanina è in fuga da un passato doloroso, legato alla morte per mano mafiosa del padre, poliziotto, e alla relazione con Paolo (Giorgio Marchesi), magistrato operativo anche lui nell’antimafia. Convinta di essersi lasciata alle spalle questo nuovo amore, Vanina scoprirà che questo legame è ancora capace di turbare il suo cuore, ciò proprio mentre nella sua vita è entrato un altro uomo. La produzione è affidata a Palomar.

Contrariamente a quanto annunciato lo scorso inverno alla vigilia della messa in onda di Fosca Innocenti 2, il capitolo finale della storia del vicequestore di Arezzo potrebbe non vedere mai la luce, anche se la sua protagonista Vanessa Incontrada dovrebbe tornare presto (sempre su Canale 5) con un nuovo progetto ancora top secret. Probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane.

In arrivo anche Bardot, la serie evento francese in tre puntate che racconta la vita della grande diva Brigitte Bardot (portata in scena dall’esordiente Julia de Nunez) tra il 1949 ed il 1960, ovvero da quando, a 15 anni, l’incontro con Roger Vadim (Victor Belmondo) le cambia la vita.

Chiudiamo con un altro gradito ritorno: Sissi, la serie che in chiave moderna racconta l'amatissima storia della leggendaria Imperatrice. Ci sarà un terzo capitolo – definito dagli sceneggiatori "rivoluzionario" – la cui messa in onda è prevista su Canale 5 il prossimo dicembre.