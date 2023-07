Fiction Rai 2023 – 2024: le date di partenza

Sono stati presentati a Napoli i palinsesti Rai per l’autunno/inverno 2023 e la primavera 2024 e, oltre ai programmi di intrattenimento, sono state annunciate anche le nuove fiction (sia novità che titoli di successo che vedremo nel corso della nuova stagione). Ecco dunque tutte le date di partenza delle serie tv destinate alla messa in onda autunnale su Rai1

La nuova stagione di Rai fiction sarà inaugurata dalla seconda annata di Cuori, il medical drama ambientato all’ospedale delle Molinette di Torino verso la fine degli anni Sessanta. Confermati i tre protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati e tutto il cast che il pubblico ha conosciuto nel primo capitolo.

Nuove puntate anche per l’amatissima Imma Tataranni: la fiction con protagonista Vanessa Scalera – giunta alla sua terza stagione – tornerà su Rai 1 lunedì 25 settembre.

Grande attesa per il secondo ciclo di Blanca, la cui messa in onda è fissata per giovedì 5 ottobre. La fortunata fiction Lux Vide è stata la rivelazione della passata stagione e vede Maria Chiara Giannetta nei panni della protagonista: una giovane donna ipovedente che – grazie all’aiuto del suo fidato cane guida Linneo e al suo talento nel decodage – riesce a conquistare i suoi colleghi superando brillantemente tutte le difficoltà causate dalla sua disabilità.

Doppio impegno per Alessandro Gassman che, a due anni di distanza dal finale esplosivo della terza stagione, da lunedì 23 ottobre sarà ancora l’ispettore Giuseppe Lojacono nel quarto capitolo de I Bastardi di Pizzofalcone, mentre da giovedì 16 novembre l’attore romano vestirà per la seconda volta i panni dell’insegnante di filosofia Dante Balestra nell’attesissima serie Un professore 2.

Martedì 24 ottobre debutta Per Elisa – Il caso Claps, la serie che racconta la storia vera di Elisa Claps, ovvero uno dei casi di cronaca italiani più eclatanti. Nel cast attori molto amati come Gianmarco Saurino, Rosa Diletta Rossi e Giacomo Giorgio.

Lunedì 27 novembre andrà in onda Il Metodo Fenoglio, la nuova fiction poliziesca con Alessio Boni nei panni del maresciallo nato dalla penna di Gianrico Carofiglio. Sempre per il mese di novembre sono state annunciate la seconda stagione di Lea – I Nostri Figli con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti e Circeo, la serie con Greta Scarano che racconta la strage avvenuta nel 1975 e, soprattutto, il relativo processo che vide imputati i carnefici di quegli atroci gesti.

Previsti anche i seguenti tv movie: si parte con La stoccata vincente (17 settembre), a cui seguiranno per il mese di dicembre Margherita delle stelle, Napoli milionaria e Non ti pago.

Tra l’inverno e la primavera arriveranno invece Luca Argentero con il terzo capitolo della serie fenomeno Doc nelle tue mani, Raoul Bova con la quattordicesima stagione di Don Matteo e Claudio Gioè con il terzo ciclo di Makari.

Nel nuovo anno di Rai 1 ci sarà spazio anche per il legal drama al femminile Studio Battaglia con protagonista il quartetto di attrici formato da Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.