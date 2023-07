Il paradiso delle signore 8: cast e prime anticipazioni, tutte le novità

A settembre, Il paradiso delle signore riaprirà le porte con la sua ottava stagione e con un cast parzialmente rinnovato. Finalmente, da oggi è ufficiale la lista dei personaggi e interpreti: subito noterete che ci sono dei nuovi attori e che, al tempo stesso, non compaiono più alcuni interpreti che ci hanno accompagnato nelle precedenti stagioni.

La lista completa è composta da Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Massimo Poggio, Flavio Parenti, Emanuel Caserio, Chiara Baschetti, Francesca Del Fa, Pietro Genuardi, Pietro Masotti, Chiara Russo, Lara Komar, Filippo Scarafia, Lucrezia Massari, Gabriele Anagni, Elvira Camarrone, Clara Danese, Elia Tedesco, Massimo Cagnina, Silvia Bruno, Ilaria Maren, Danilo D’Agostino, Gioia Spaziani.

Com’è avvenuto anche in passato, il cast in oggetto si riferisce alla fase iniziale del Paradiso 8 e ciò non toglie che nel corso dell’annata non ci possano essere altri avvicendamenti e new entry. Vediamo ora la sinossi ufficiale dell’ottavo ciclo della fiction daily di Rai 1:

Siamo nel 1964. La nuova minaccia che incombe sul Paradiso delle signore è un altro magazzino: la Galleria Milano Moda, aperta da Umberto Guarnieri e Tancredi alla fine della serie precedente e destinata a competere con il Paradiso, attraendone inevitabilmente parte della clientela. Una concorrenza che non sarà sempre leale e che si intreccerà alla tormentata vicenda sentimentale che lega Vittorio a Matilde Frigerio e a suo marito Tancredi.

Riuscirà Vittorio a salvare ancora una volta la sua creatura e conquistare al tempo stesso l’unica donna che, dopo Marta, ha avuto la forza e il coraggio di amare? La risposta potrebbe non essere così scontata e riservare un clamoroso colpo di scena. Così come di colpi di scena è piena la vita di Adelaide, tornata dalla Svizzera con un segreto sconvolgente, riemerso da un passato che neanche lei conosceva fino in fondo. Un segreto che la avvicinerà ancora di più a Marcello ma che, in modo sorprendente, la porterà a riavvicinarsi anche a Umberto Guarnieri…

Le prime anticipazioni, dunque, sembrano promettere bene. Nei mesi estivi continueremo a parlare de Il paradiso delle signore 8 ogni volta in cui emergeranno delle notizie interessanti, poi a fine estate su Tv Soap ricominceremo a seguire il programma quotidianamente (come abbiamo sempre fatto in questi anni).