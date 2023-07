Il paradiso delle signore 8: Gian Lorenzo Botteri (Luca Ferrante)

Tra i ruoli inediti dell’ottava stagione de Il paradiso delle signore ci sarà anche quello di Gian Lorenzo Botteri, interpretato da un attore ben conosciuto dal pubblico del daytime: Luca Ferrante, che ricorderete in Centovetrine e Un posto al sole. Vediamo la scheda-personaggio:

Stilista, ha studiato moda in Francia ed ha già firmato delle collezioni di successo. Per questo Vittorio gli ha affidato l’incarico di disegnare la nuova linea uomo del Paradiso. Divide così l’atelier con Maria Puglisi ma, inizialmente, fra i due non c’è un grande feeling: Botteri tratta la Puglisi con condiscendenza e Maria, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa. Scopriremo, però, che il carattere distaccato di Botteri è solo una corazza.

Luca Ferrante, che come sapete è anche un noto doppiatore, a proposito del suo nuovo personaggio ha dichiarato:

Gian Lorenzo Botteri è uno stilista di fama internazionale, con molta esperienza. Arriva al Paradiso per lanciare la nuova linea uomo. Si presenta subito deciso nelle sue idee e impeccabile nel suo lavoro. Severo nelle osservazioni, ma nello stesso tempo sa che questa per lui è una grande occasione.

