La promessa: Jana si sente tradita da Manuel | Trama 14 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di venerdì 14 luglio 2023

Manuel contro sua madre: non vuole sposare Jimena. E decide di parlare alla sua promessa sposa per chiarire le cose, si rende conto che anche lei la pensa uguale. In realtà Jimena finge ed è d’accordo con Cruz per cercare di manipolare Manuel. Intanto Jana si sfoga con Maria, sentendosi tradita da Manuel. Lope, rientrato alla Promessa, teme che il suo segreto possa arrivare ai padroni e quindi preferisce lasciare La promessa.

Catalina cerca di convincere suo padre a non dare il suo benestare riguardo al matrimonio tra Manuel e Jimena, ma Alonso non c’è scelta: quelle nozze sono l’unica via possibile per salvare la tenuta. Nonostante ciò, Alonso rimprovera Cruz che secondo lui ha annunciato troppo presto il fidanzamento. Romulo sorprende Leonor e Mauro mentre parlano intimamente chiusi in una stanza e si fa sospettoso… Seguici su Instagram.