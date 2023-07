La promessa: Curro tratta di nuovo male Jana | Trama 24 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 24 luglio 2023

Juan parla con Teresa, che nota la sua gentilezza. Teresa gli rivela di soffrire per un amore non corrisposto. Alonso dice grazie a Romulo per il consiglio ricevuto e per il suo legame con la Promessa. Petra spiega a Pia che Lope non può assolutamente continuare a cucinare e spinge Pia a parlare della vicenda ai marchesi. Jana tenta di avvicinarsi a Curro, che però la tratta di nuovo male. Leonor chiede a Cruz di ospitare Eugenia quando uscirà dal sanatorio, in modo tale che anche Curro potrà rimanere alla tenuta.

Maria e Jana fanno pace. Candela svela a Simona di essere alquanto preoccupata per il fatto che Lope possa far perdere loro il lavoro; Simona però la tranquillizza. Pia spiffera a Romulo che Petra ha minacciato di rivelare il segreto di Lope a Cruz; Pia gli propone di informare Simona di questo rischio. Jimena invita Manuel a pranzo, ma il ragazzo rifiuta dicendo che deve riparare l’aereo; Jimena ci resta male e lo dice a Cruz.. Seguici su Instagram.