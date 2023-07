La promessa, trama 26 luglio 2023: Jimena crede di aver già visto Padre Camilo…

Anticipazioni puntata La promessa di mercoledì 26 luglio 2023

Catalina impone ancora a Petra di non dire ai marchesi che Lope lavora in cucina. Petra comunica ai marchesi che il suo amico padre Camilo starà a La Promessa per circa un mese prima di diventare parroco a Leon. La notizia impensierisce Alonso, il quale si accorge della fame del sacerdote. Salvador chiede a Maria un’idea per recarsi in paese a spedire una lettera importante: si tratta dell’ennesimo ricorso che lui manda per chiedere il congedo dal servizio di leva obbligatorio e evitare la spedizione al fronte.

Manuel porta con sé Jana in volo, ma lei si rende conto che è un addio e così preferisce chiudere ogni futuro sviluppo tra loro pur di non soffrire. Jimena ha la sensazione di aver già visto Padre Camilo, ma quest'ultimo dichiara che lo avrà scambiato per un attore di Vaudeville; Petra a quel punto cerca di salvare le apparenze. Mauro respinge Leonor e le ricorda che una fuga d'amore li porterebbe entrambi alla rovina. Leonor si dice disposta a tutto per amore.