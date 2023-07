La promessa: Leonor e Mauro, fine della storia? | Trama 27 luglio 2023

Anticipazioni puntata La promessa di giovedì 27 luglio 2023

Manuel nel corso della cena chiede a Jimena di sposarlo e lei dice di sì. Ovviamente Jana soffre, ma si consola ritenendo che si tratti della giusta soluzione per tutti. Mauro è arrabbiato e dice a Leonor che Romulo li ha visti baciarsi, chiudendo così la loro storia impossibile prima di passare un’ultima notte insieme. I domestici sono in ansia per l’arrivo di Eugenia, che resterò per qualche giorno a La Promessa. Manuel rivela a Jana di aver chiesto a Jimena di sposarlo esclusivamente per obbedire alla famiglia, ma la bacia e cerca di rassicurarla sul loro amore.

Padre Camilo continua ad approfittarsi di Petra e riesce a convincerla che lui debba mangiare le stesse cose che mangiano i marchesi. Candela prende sonno e brucia una torta, poi confida a Pia di sentirsi inutile da quando Lope è il nuovo aiutante di cucina. Simona e Lope dicono grazie a Catalina per aver rimesso in riga Petra e le preparano una torta al formaggio con la famosa confettura piccante di Lope.