La promessa: Curro fa cadere Eugenia | Trama 31 luglio 2023

Anticipazioni puntata La promessa di lunedì 31 luglio 2023

Curro viene sorpreso da Cruz mentre tenta di prendere in braccio Eugenia e fa cadere quest’ultima. Cruz lo rimprovera e gli intima di non avvicinarsi più per nessun motivo alla madre. Cruz a quel punto decide che la sorella dovrà essere assistita giorno e notte e di conseguenza Maria consiglia a Donna Pia il nome di Jana, in modo che possa portare a compimento il suo piano, ma Cruz decide che sarà Maria a occuparsi di Eugenia. Jana le propone di ridurre le medicine ma lei è spaventata.

Pia e Mauro avvisano Teresa riguardo al suo avvicinamento a Juan, ma lei crede nella buona fede del barone. Quest’ultimo rimprovera Pia e Petra per il disordine nella sua stanza e spinge affinché sia Teresa a occuparsene. Romulo chiama Manuel per dirgli che dovrebbe dichiararsi in modo formale a Jimena in presenza dei baroni, ma Manuel intende prima conoscerla meglio.

Juan fa visita a Leonor in presenza di Mauro e lei lo fa ingelosire. In cucina, inizia la produzione delle confetture che saranno messe in vendita. Candela soffre del rapporto esistente tra Lope e Simona….