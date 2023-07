La Promessa, anticipazioni: arriva Eugenia, la misteriosa sorella di Cruz

Un nuovo arrivo sarà destinato a portare parecchio trambusto nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Infatti la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) darà il suo consenso affinché la sorella Eugenia (Alicia Moruno) venga portata per un po’ nella tenuta, dato che i medici del sanatorio riterranno idonea la paziente a trascorrere un po’ di tempo con i suoi familiari. Per Jana Exposito (Ana Garces) sarà dunque un’occasione da sfruttare per conoscere tutta la verità sul conto di Curro (Xavi Lock)…

La Promessa, news: ecco chi è Eugenia

Se seguite con costanza le puntate della telenovela, sapete già che Eugenia è costretta da tempo su una sedia a rotelle, a causa di un’imprecisata malattia. Tuttavia, la donna avrà anche dei gravi problemi mentali, ragion per cui Curro riterrà possibile che sia diventata “matta” proprio dopo averlo partorito. Non a caso, il ragazzo avrà il sospetto che la zia Cruz lo tratti male proprio perché gli dà la colpa di quello che è successo alla sorella.

Fatto sta che, ovviamente, Curro ignorerà ciò che invece Jana sa, ossia che lui non è figlio di Eugenia perché è stato strappato alla madre Dolores (Anai Gonzalez) poco dopo la sua nascita. Per questo, appena la stessa Eugenia metterà piede alla Promessa, Jana sarà presa solo da un obiettivo: capire come la donna abbia potuto rubare il piccolo Marcos…

La Promessa, trame: Eugenia arriva alla tenuta

Occhio dunque ad ogni passaggio della storyline: dopo essersi confrontata positivamente con il marito Alonso (Manuel Regueiro) sulla possibilità di ospitare la consanguinea per qualche settimana, Cruz farà sapere al padre Juan (Alberto Gonzalez) che Eugenia starà un po’ con loro a La Promessa.

Anche se il barone non sembrerà particolarmente convinto della cosa, Cruz procederà con tutti i preparativi e darà ordine a tutta la servitù della casa affinché ad Eugenia non manchi nulla. In ogni caso, quando arriverà effettivamente sul posto, la donna apparirà piuttosto assente e, con gli occhi perennemente sbarrati, proferirà a malapena qualche parola. Cosa che renderà impossibile qualsiasi tipo di indagine di Jana…

La Promessa, spoiler: che cosa nasconde Eugenia?

Possiamo infatti anticiparvi che Eugenia darà l’impressione di aver riconosciuto a malapena la sorella Cruz e, come se non bastasse, verrà colta da una vera e propria crisi quando sarà in compagnia del “figlio” Curro e riuscirà a dire il suo nome. Insomma, Eugenia Ezquerdo sarà un vero e proprio mistero, visto che non si parlerà nemmeno del suo ipotetico marito, che a detta di Cruz è un donnaiolo che non si è mai preso cura né di lei, né tanto meno di Curro.

Un risvolto decisamente enigmatico nelle vicende della telenovela che terrà banco per parecchio tempo, in primis perché Jana vorrà capire cosa abbia spinto Eugenia a farsi carico di un figlio non suo, nonostante la malattia che l’ha colpita. Armatevi dunque di pazienza perché la risoluzione del “giallo” sarà molto lunga… Seguici su Instagram.