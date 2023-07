La promessa anticipazioni: Curro distrutto da una decisione di Cruz

Grosso dolore in arrivo per il giovane Curro (Xavi Lock) nelle prossime puntate italiane de La Promessa: dopo averla ospitata per qualche settimana, la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) deciderà infatti di rimandare la sorella Eugenia (Alicia Moruno) nel sanatorio senza informare il nipote del particolare, né dandogli l’opportunità di salutarla. Una scelta che farà sprofondare il ragazzo nello sconforto più totale…

La Promessa, news: Jana cerca di far parlare Eugenia

In primis, è bene precisare che l’arrivo di Eugenia a La Promessa darà una speranza ad Jana Exposito (Ana Garces), dato che sarà fortemente convinta del fatto che la donna sia l’unica che può dirle per quale motivo la madre Dolores (Anai Gonzalez) è stata uccisa ed il piccolo fratellino Marcos – ovvero Curro – è stato rapito.

Proprio per questo, contando sull’aiuto di Maria Fernandez (Sara Molina), Jana comincerà pian piano a ridurre il dosaggio delle medicine di Eugenia, che ricomincerà a parlare e, guarda caso, la scambierà per la defunta madre Dolores. Proprio per questo, Jana apprenderà dalle parole di Eugenia che è stato il padre, ossia il barone Juan (Alberto Gonzalez), a consegnarle Curro, dato che lei non è mai stata in grado di dare dei figli al marito Lorenzo.

La Promessa, trame: Cruz è preoccupata per Eugenia

Insomma, grazie a tale escamotage, Jana riuscirà a scoprire che il barone Juan è coinvolto sia nell’omicidio della madre Dolores e sia nel rapimento di “Marcos”. Tuttavia, per la Exposito cominceranno altri imprevisti, dato che Eugenia farà sapere a Cruz di avere parlato con la defunta Dolores – che in realtà era Jana – e di averle chiesto perdono per ciò che le ha fatto quindici anni prima.

Certa che la sorella stia per dare nuovamente di matto, Cruz confiderà i suoi timori al padre Juan e gli farà presente che Eugenia deve essere riportata nel sanatorio prima che parli troppo e sveli i loro segreti a qualcuno. E così arriverà la scelta di mandarla via da La Promessa all’alba in modo tale che nessuno possa accorgersene…

La Promessa, spoiler: Curro reagisce male alla partenza della madre

Ovviamente, tutti quanti si domanderanno per quale motivo Cruz abbia scelto di far trasferire Eugenia all’alba senza dare a nessuno la possibilità di salutarla, ma il più dispiaciuto sarà ovviamente Curro, che recriminerà alla “zia” di avere negato un bacio alla sua adorata mamma. Sconsolato, Curro inizierà quindi a vagare in lacrime nella tenuta, non trovando il plauso del “nonno” Juan, il quale lo inviterà a comportarsi da uomo e a non frignare come un bambino.

Parole che faranno scattare la rabbia di Jana, visto che si porrà a muso duro con il barone dicendogli che anche gli uomini hanno tutto il diritto di mostrare i loro sentimenti, soprattutto quando si tratta delle loro madri. Una difesa che Juan considererà inopportuna, tant’è che dirà a Jana che presto ci saranno per lei delle spiacevoli conseguenze… ma di che tipo? Seguici su Instagram.