La promessa, anticipazioni dal 10 al 14 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2023

Alonso riprende il comportamento di Curro nei confronti di Jana. Cruz chiede ad Alonso di convincere Catalina a partecipare alla sua festa, con il suo carattere ribelle possa intralciarla. Alla visita di Alonso a Catalina, seguirà quella di Cruz, dove le due avranno una discussione. Jana, durante le pulizie all’hangar, troverà l’orecchino di Jimena, che consegnerà poi a Manuel, esprimendogli la sua gelosia e la sua intenzione di interrompere quel sentimento dolce che li accomuna. Cruz commissionerà un nuovo menu francese, i cui ingredienti dovranno essere reperiti a Lujan, costringendo Mauro a partire per Puebla de Tera per procurarli, insieme ai sigari amati dal marchese e lo champagne. Più tardi Catalina, durante un dialogo con Jimena, mostrerà il suo disappunto su quanto la festa gravi sulla servitù raccogliendo la piena empatia di Jimena per la servitù. A seguire, Jimena darà appuntamento a Manuel per insegnargli il valzer.

Jimena insegna a Manuel a ballare il valzer e inizia a provare qualcosa per lui, Jana li vede ridere e scherzare e prova una forte gelosia. Curro dice a Leonor di non fidarsi di Jana, perché secondo lui nasconde qualcosa. Cruz rimprovera Curro per aver quasi alzato le mani su Jana: se si scoprisse che i de Lujan picchiano la servitù, sarebbe un disastro per la reputazione della famiglia. Prima di partire per Puebla de Tera, Mauro prende per sbaglio la lista del menu anziché quella della spesa. Catalina dice a Tadeo che può saldare il debito, liberandolo dall’accordo delle partite a scacchi, ma lui rifiuta: vuole continuare a giocare, perché per lui gli scacchi sono più preziosi del denaro. Candela continua a evitare Pia e Simona le dice che deve scusarsi con lei per il modo in cui si sta comportando. Catalina decide di indossare il vestito della defunta marchesa alla festa di compleanno di Cruz.

Dopo lo scampato incendio nell’hangar, Jana vede che Curro ha sul petto la stessa macchia che aveva il suo fratellino e questo conferma i suoi dubbi. Curro e Manuel parlano dell’incidente con il resto della famiglia e Manuel riferisce che il merito è di Jana, mentre per Curro è del cugino. Il Barone chiede di conoscere Jana per ringraziarla di aver salvato la vita del nipote e lei rimane turbata dall’incontro. Jimena e Manuel fanno lezione di ballo insieme in vista della festa e Manuel promette alla ragazza di ballare con lei tutte le volte che vorrà per ringraziarla. Catalina parla con il padre per rassicurarlo delle sorti della tenuta. Pia convoca Candela per chiederle il motivo della sua freddezza, e la cuoca le rivela che è dovuta alla scelta di liberarsi del bambino perché lei avrebbe voluto averne, ma ha avuto due gravidanze finite tragicamente.

Per la cena del compleanno di Cruz, Mauro fa la spesa sbagliata. Simona va in ansia, per paura di fare brutta figura. Lope la tranquillizza e le consiglia un menu semplice ma sfizioso con quello che c’è in casa. In questa occasione, Simona svela a tutti i suoi colleghi che Lope è la famosa “cuoca misteriosa” e si fa aiutare a cucinare. Cruz ricorda al figlio Manuel che ora è lui l’erede del marchesato de Lujan, quindi si aspetta che cambi atteggiamento, specialmente durante la festa del suo compleanno. Pia confida a Candela che non ha abortito e le chiede se può farle altri vestitini all’uncinetto. Candela, felice, le promette di restare sempre al suo fianco. La sera del ballo, la cena viene apprezzata da tutti gli ospiti. Simona vuole ringraziare Lope, lo cerca ma lui è sparito, lasciando un bigliettino di addio. Durante il ballo, Cruz annuncia il fidanzamento tra il figlio Manuel e Jimena, cogliendo di sorpresa Manuel.

Manuel si dichiara contrario alla volontà di sua madre di farlo sposare con Jimena. Quando decide di parlare alla sua promessa, per chiarire la situazione, scopre che anche lei è della stessa idea. Tuttavia, Jimena finge. È infatti in combutta con Cruz per cercare di manipolare il marchesino. Nel contempo, Jana si sfoga con Maria perché si sente tradita da Manuel. Lope, tornato alla Promessa, teme che il suo segreto possa giungere alle orecchie dei padroni, pertanto decide di lasciare la proprietà una volta per tutte, perché il suo sogno è quello di fare il cuoco. Catalina cerca di convincere suo padre a non appoggiare il matrimonio tra Manuel e Jimena, però Alonso sostiene che sia l'unica via possibile per salvare la tenuta. Tuttavia, avendoci pensato, Alonso rimprovera Cruz di essere stata incauta ad annunciare così prematuramente il fidanzamento. Romulo sorprende Leonor e Mauro mentre chiacchierano intimamente chiusi in una stanza e si fa sospettoso.