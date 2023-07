La Promessa anticipazioni: ecco chi tenta il suicidio!

Le bugie che Mauro Moreno (Antonio Velazquez) le racconterà pur di allontanarla da sé saranno molto dolorose per Leonor de Luján (Alicia Bercan). Non a caso, nelle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche settimana, la giovane marchesina tenterà di togliersi la vita. Qualcuno però le salverà fortunatamente la vita in extremis…

La Promessa, news: Mauro mente a Leonor con la complicità di Teresa

Tutto partirà quando Mauro avrà la consapevolezza del fatto che per lui sarà impossibile garantire un futuro felice e sereno a Leonor, dato che è un umile cameriere che non dispone di grosse cifre economiche (alle quali lei è invece abituata). Proprio per questo, dato che la ragazza non vorrà proprio saperne di troncare la liaison con lui, Mauro si troverà costretto a chiedere aiuto all’ex fidanzata Teresa Villamil (Andrea del Rio).

Anche se sarà ancora arrabbiata con Moreno per averla tradita proprio con la De Lujan, Teresa sceglierà di assecondare la richiesta del cameriere e farà sapere a Leonor che lei a Mauro non hanno mai smesso di andare a letto insieme nonostante la loro apparente rottura. Una menzogna che distruggerà emotivamente Leonor, soprattutto quando Teresa calcherà ancora di più la mano e le dirà che lei e Mauro sono addirittura sposati (cosa che ovviamente non corrisponde a verità).

La Promessa, spoiler: Leonor tenta il suicidio!

Nei giorni successivi a tale rivelazione, che lei crederà essere veritiera, Leonor non riuscirà a nascondere il suo malessere agli abitanti de La Promessa, in primis al “cugino” Curro (Xavi Lock), che cercherà invano di scoprire che cosa è successo alla “parente”. Con il trascorrere del tempo, in ogni caso, la delusione della De Luján non farà altro che aumentare, tant’è che penserà addirittura di farla finita gettandosi a terra dal tetto della tenuta.

Fortunatamente, a bloccare il proposito suicida di Leonor penserà proprio Curro, che riuscirà a portarla via dal cornicione giusto in tempo. Dopo ciò, Curro deciderà di non rivelare a nessuno che cosa stesse per fare Leonor, ma ormai tutti si interrogheranno sul suo stato di salute, in primis i genitori Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro).

La Promessa, trame: Teresa impedisce a Mauro di avvicinarsi a Leonor

Una situazione decisamente drammatica che preoccuperà persino Mauro, che sembrerà sul punto di vacillare e svelare a Leonor tutte le menzogne che le ha raccontato pur di allontanarla. Comunque sia, alla fine, Mauro desisterà dal suo intento, ciò perché Teresa gli farà presente che è necessario che Leonor soffra prima di dimenticarlo e rifarsi una vita.

E proprio Leonor continuerà a scrivere delle lettere alla lontana cugina Martina per informarla delle numerose presi in giro che Mauro le ha rivolto, compreso il matrimonio con Teresa di cui non era minimamente a conoscenza. Un personaggio, quello di Martina, che per il momento verrà soltanto nominato grazie a quelle missive… ma che presto avrà un volto che il pubblico italiano conosce perfettamente! Seguici su Instagram.