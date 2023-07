La Promessa anticipazioni: Eugenia si scaglia contro Jana

L’arrivo di Eugenia Ezquerdo (Alicia Moruno) a La Promessa genererà un vero e proprio trambusto nelle prossime puntate italiane della telenovela. La sorella di Cruz (Eva Martin), che Curro (Xavi Lock) crederà essere sua madre, avrà infatti molti segreti da nascondere, tant’è che Jana Exposito (Ana Garces) cercherà di fare il possibile per portarli alla luce…

La Promessa, news: Eugenia arriva alla tenuta

Eugenia arriverà alla tenuta quando il medico del sanatorio che l’avrà in cura la riterrà idonea a trascorrere un po’ di tempo con i suoi familiari. A quel punto, dopo essersi confidata con il marito Alonso (Manuel Regueiro), Cruz prenderà tutte le accortezze necessarie per fare stare meglio la sorella, che a causa dei troppi psicofarmaci che le saranno stati prescritti non riuscirà nemmeno a proferire parola.

Certa del fatto che Eugenia sia l’unica persona che può raccontarle cosa è davvero successo quindici anni prima alla madre Dolores (Anai Gonzalez) e per quale motivo ha rapito il piccolo Marcos, facendolo crescere con il nome di Curro e spacciandolo per sua figlio, Jana darà dunque il via ad un piano: diminuire il dosaggio delle gocce per far riacquistare la parola alla Ezquerdo e carpirle quante più informazioni possibili. Per farlo avrà però bisogno dell’aiuto della fidata Maria Fernandez (Sara Molina)…

La Promessa, trame: Eugenia ricomincia a parlare

Tutto partirà quando Jana convincerà la governante Pia Adarre (Maria Castro) ad assegnarle la mansione di “dama personale” di Eugenia. Un compito che la Exposito non potrà svolgere, poiché Cruz si rifiuterà di metterla al servizio della sorella e darà il suo benestare affinché sia Maria a farlo. Seguendo alla lettera le indicazioni di Jana, Maria ridurrà dunque poco a poco il dosaggio delle medicine di Eugenia, che alla fine comincerà davvero a pronunciare delle piccole frasi.

La ripresa miracolosa di Eugenia colpirà positivamente anche Cruz, sinceramente legata alla sorella, ma il peggio in questa storyline dovrà ancora avvenire. E, ve lo anticipiamo fin da ora, tutto potrebbe rischiare di ritorcersi contro Jana.

La Promessa, spoiler: Eugenia si scaglia contro Jana

Approfittando della complicità di Maria, Jana troverà infatti il modo di avvicinarsi a Eugenia per parlarle. Appena se la ritroverà davanti, la Ezquerdo darà però letteralmente di matto e, oltre a chiamarla Dolores (proprio come la defunta madre!), griderà spaventata chiedendole come ha potuto tornare indietro dalla morte. Le grida della Ezquerdo si sentiranno per tutta La Promessa e, alla fine, Jana dovrà scappare quando arriverà nella camera Cruz, la quale non riuscirà a capacitarsi di come la parente abbia potuto tirare nuovamente fuori il nome di Dolores.

Una stranezza che, nelle giornate successive, farà porre molte domande a Cruz, anche quando Maria le farà presente che Eugenia si è spaventata quando ha visto una foto che la ritraeva in compagnia di una donna. Scusa che Maria tirerà fuori su suggerimento di Jana, la quale dalle foto di Catalina (Carmen Asecas) toglierà quella che ritraeva proprio Eugenia in compagnia di Dolores.

Bisognerà così chiedersi se e quando la spietata marchesa riunirà tutti i tasselli del puzzle e comincerà a sospettare di Jana… Seguici su Instagram.