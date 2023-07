La Promessa anticipazioni: Jana fa una sconcertante scoperta sul Barone, ecco quale!

Un’importantissima rivelazione è in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa: grazie alle sue indagini, Jana Exposito (Ana Garces) scoprirà infatti che il barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez) è coinvolto nell’assassinio della madre Dolores (Anai Gonzalez) e farà il possibile per chiarire la scomoda situazione…

La Promessa, news: Eugenia arriva alla villa

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni, scopriamo che la storyline partirà nel momento in cui arriverà alla tenuta Eugenia (Alicia Moruno), la “madre” di Curro (Xavi Lock) da tempo malata e ricoverata in un sanatorio. Fin da subito, la dark lady Cruz (Eva Martin) si impegnerà affinché la sorella riceva il migliore dei trattamenti, tant’è che incaricherà sia Maria (Sara Molina) e sia Teresa (Andrea del Rio) di prendersi cura di lei.

Certa però del fatto che Eugenia sia l’unica persona che può dirle realmente per quale motivo è stata uccisa Dolores ed è stato rapito Marcos/Curro quando quest’ultimo era ancora un bambino in fasce, Jana penserà di utilizzare un escamotage: incaricherà Maria di ridurre il dosaggio degli psicofarmaci di Eugenia in modo tale che la donna possa riprendere a fare discorsi completi. Il piano riuscirà, dato che la Ezquerdo inizierà pian piano a parlare e scambierà Jana per la defunta madre Eugenia…

La Promessa, spoiler: Eugenia fa a Jana delle scottanti rivelazioni

Nel momento in cui si renderà conto del fatto che Eugenia l’ha scambiata per il fantasma di Dolores, Jana penserà bene di utilizzare tale vantaggio e chiederà a Maria di portare l’ammalata nei giardini de La Promessa per poterle parlare da sola. Appena si troverà faccia a faccia con lei, Eugenia chiederà dunque perdono a Jana per aver permesso che il padre Juan la uccidesse tanti anni prima e sottolineerà di aver deciso di occuparsi di Curro, amandolo come un figlio, proprio perché era stato l’uomo a chiederglielo.

Un discorso a tratti confuso che però sarà utile a Jana per capire che Juan Ezquerdo è in qualche modo coinvolto nella morte della madre e nel rapimento del fratello, ma Eugenia non riuscirà ad andare avanti col racconto e implorerà “Dolores” di perdonarla per tutto il male che le è stato fatto.

Comunque sia, ciò non scoraggerà la nostra Jana, che avrà delle nuove basi dalle quali far partire la sua indagine…

La Promessa, trame: Cruz pensa ad un nuovo ricovero per Eugenia

Investigazioni, quelle di Jana, che potrebbero subire un duro contraccolpo: durante uno dei suoi deliri, Eugenia rivelerà a Cruz di avere parlato con il fantasma di Dolores ed asserirà di essersi fatta perdonare dalla donna. Ovviamente, la dark lady non darà alcun peso alla versione della sorella, ma temerà che presto o tardi la consanguinea possa parlare con qualcuno di scomodo e dire qualcosa di compromettente su quanto realmente avvenuto alla domestica.

Non a caso, Cruz interrogherà Teresa per capire se ha Eugenia possa aver detto qualcosa su Dolores e farà lo stesso con Maria, che comunque negherà tutto quanto pur di proteggere Jana. Tuttavia, Cruz continuerà a non stare troppo tranquilla e farà presente al padre Juan che è forse necessario far ricoverare nuovamente Eugenia in un sanatorio. Una decisione che non piacerà affatto a Curro…