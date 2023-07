La Promessa anticipazioni: Jana vuole ridurre il dosaggio delle medicine di Eugenia

L’arrivo di Eugenia Ezquerdo (Alicia Moruna) a La Promessa spingerà Jana Exposito (Ana Garces) a fare il possibile per scoprire in che modo la donna abbia potuto rapire il fratello Curro (Xavi Lock) e spacciarlo per suo figlio circa sedici anni prima. Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane della telenovela, la nostra protagonista cercherà un modo per fare uscire la donna dal suo stato catatonico…

La Promessa, news: Eugenia arriva alla tenuta

Eugenia avrà modo di arrivare alla tenuta quando la sorella Cruz (Eva Martin) apprenderà dal medico del sanatorio che la donna può stare per un certo periodo con i suoi parenti. Ottenuto il permesso di ospitarla dal marito Alonso (Manuel Regeuiro), la dark lady darà subito disposizione per ospitare la consanguinea, con grande gioia di Curro che non vedrà l’ora di riabbracciare la madre.

Tuttavia, appena metterà piede a La Promessa, sarà chiaro che Eugenia non ha soltanto un problema motorio (si muove attraverso una sedia a rotelle), ma anche mentale, dato che proferirà a malapena delle brevi parole e darà l’impressione di essere piuttosto assente. Per questo, quando la osserverà da vicino, a Jana verrà in mente un’idea abbastanza “pericolosa”…

La Promessa, spoiler: Jana vuole ridurre il dosaggio delle medicine a Eugenia

Eh sì: come avrà modo di spiegare a Maria Fernandez (Sara Molina), Jana avrà come l’impressione che Eugenia non riesca a parlare perché è troppo imbottita di psicofarmaci. Per questo, la Exposito riterrà opportuno ridurle pian piano il dosaggio degli stessi per ridarle la libertà di parola e scoprire così che cosa possa essere successo, tanti anni prima, con il fratellino Marcos (spacciato poi per Curro).

Per questo, Jana cercherà ad ogni costo di diventare la “dama personale” di Eugenia per agire indisturbata e “salvarla” dall’effetto degli ansiolitici. Comunque sia, ve lo diciamo fin da ora, la ragazza dovrà scontrarsi con l’antipatia che Cruz nutrirà nei suoi riguardi…

La Promessa, trame: Cruz non vuole che Jana stia con Eugenia!

Nonostante l’intervento di Pia (Maria Castro), che proverà invano a spiegarle che è la domestica con più conoscenza in campo medico, Cruz rifiuterà con forza che sia Jana ad occuparsi di Eugenia e darà tale compito a Maria, la quale non saprà se sia giusto procedere o meno con l’ammalata come sta pensando di fare l’amica.

C'è da dire, in tal senso, che Jana sembrerà riuscire a convincere Maria a diminuire gli psicofarmaci di Eugenia, ma la ragazza sarà davvero in grado di agire indisturbata senza che nessuno si accorga del mancato dosaggio dei medicinali?