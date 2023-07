La Promessa anticipazioni: Petra e i massaggi “imbarazzanti” a Padre Camilo

Tra non troppo tempo, i telespettatori italiani de La Promessa dovranno familiarizzare con il volto di Padre Camilo (Chico Garcia), un sacerdote che sembrerà arrivare nella tenuta per caso, ma che invece avrà modo di soggiornare lì per parecchio tempo. Un uomo di Dio che, fin dai primi istanti, apparirà piuttosto strano, anche se l’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez) tenderà a fidarsi ciecamente di lui…

La Promessa, news: l’arrivo di Padre Camilo

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, Camilo arriverà a La Promessa per chiedere un po’ di cibo prima di ricominciare il viaggio verso la parrocchia a cui è stato destinato. Ovviamente sia il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) e sia la governante Pia Adarre (Maria Castro) decideranno di aiutare l’ultimo arrivato, che li ringrazierà e poi si rimetterà in viaggio. In realtà l’uomo, poco dopo, ritornerà a La Promessa poiché, in seguito ad un’aggressione, verrà ritrovato piuttosto malconcio da Mauro (Antonio Velazquez) e Salvador (Mario Garcia).

Dato che Camilo non si reggerà in piedi e verrà colto da improvvisi capogiri che gli impediranno di camminare, Pia e Romulo decideranno di dare un giaciglio in cui dormire al sacerdote, ma inizialmente non renderanno partecipi di ciò i marchesi Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin). Una situazione che troverà il beneplacito di Petra, anche se fino ad un certo punto…

La Promessa, trame: Petra e i massaggi “imbarazzanti” a Camilo

Eh sì: se avete seguito i nostri post precedenti, sapete già che ad un certo punto Petra parlerà a Cruz della presenza di Camilo nella tenuta e, una volta caduto il segreto, minaccerà di rivelare ai marchesi che Lope (Enrique Fortun) è stato assunto in cucina, anche se è un uomo. In ogni caso, la Arcos non potrà andare fino in fondo con il suo proposito per via dell’intervento di Catalina (Carmen Asecas), che si dirà pronta a farla licenziare dal padre qualora dovesse dire qualcosa sulla nuova mansione di Lope.

Rassegnata, Petra si adatterà così alla nuova situazione e trascorrerà tantissimo tempo con Padre Camilo, al quale farà addirittura dei massaggi alle spalle quando lui le dirà che ha dei dolori al collo causati dalla cervicale. Momenti che Petra vivrà con estremo imbarazzo, dato che il sacerdote non esiterà a mettersi a torso nudo pur di farsi massaggiare.

La Promessa, spoiler: cosa nasconde Padre Camilo?

In ogni caso, ciò farà da preludio ad uno strano atteggiamento del prete, che inizierà ad interessarsi alle finanze de La Promessa appena Tadeo (Mario Zorrilla), nel corso di una chiacchierata, gli farà presente che i marchesi De Luján non se la stanno passando tanto bene dal punto di vista economico.

In cerca di risposte, con il suo solito modo di fare da uomo “pio e devoto”, Camilo andrà da Petra e le chiederà lumi sulla questione, ottenendo una confessione sui conti in rosso di Cruz e Alonso dalla domestica, Ma per quale ragione Padre Camilo sarà così tanto interessato a tale aspetto?

Vi invitiamo ad aspettare i nostri prossimi post perché la storyline legata al sacerdote riserverà molte sorprese… Seguici su Instagram.