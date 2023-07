La Promessa anticipazioni: Salvador bacia Maria!

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa i telespettatori assisteranno alla nascita di una nuova coppia: la domestica Maria Fernandez (Sara Molina) si prenderà infatti una vera e propria cotta per il nuovo cameriere Salvador Romea (Mario Garcia), che sembrerà contraccambiare l’interesse…

La Promessa, news: ecco chi è Salvador

Come prima cosa, è bene chiarire che Salvador arriverà a La Promessa per sostituire Lope (Enrique Fortun), che invece verrà destinato in cucina insieme a Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero). Un lavoro in qualità di cameriere che Salvador otterrà proprio per via della sua amicizia pregressa con Lope, che gli vorrà bene come se fosse suo fratello.

Fin dal primo incontro, Salvador incuriosirà Maria, che farà il possibile per conoscerlo meglio. Non a caso, durante una chiacchierata in paese, Salvador farà presente a Maria che potrebbe essere chiamato al servizio militare, anche se sottolineerà di conoscere qualcuno in grado di fare “carte false” per impedirgli di andare al fronte e trattenersi così nella tenuta di Cruz (Eva Martin) e Alonso de Luján (Manuel Regueiro).

La Promessa, trame: Maria sempre più vicina a Salvador

In ogni caso, l’intesa tra Salvador e Maria sarà evidente a tutti quanti, tant’è che Jana Exposito (Ana Garces) darà consigli all’amica e confidente – l’unica a conoscere tutta la verità sulle sue origini – su come comportarsi riguardo Salvador, in primis ricordandole che i marchesi non vedono di buon occhio qualsiasi tipo di relazione sentimentale tra i dipendenti della loro tenuta.

Nonostante ciò, Maria non riuscirà però a stare lontana da Salvador e i due appariranno sempre più vicini. Non a caso, il momento di estrema vicinanza non tarderà ad arrivare…

La Promessa, spoiler: il primo bacio di Salvador e Maria

Nel corso di un dialogo, Salvador e Maria si diranno a vicenda che si piacciono e suggelleranno il tutto con un romantico bacio sulle labbra. Sarà quindi l’inizio di una relazione tra i due? In realtà, possiamo già anticiparvi che la storia si rivelerà più complicata del previsto, dato che ad un certo punto Salvador dovrà allontanarsi da La Promessa per un periodo di tempo indeterminato.

Ciò consentirà dunque a qualcun altro di avvicinarsi sentimentalmente a Maria… e così il triangolo sarà presto servito!