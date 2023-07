La Promessa anticipazioni: Simona in una scomoda situazione, ecco quale

L’assunzione segreta di Lope Ruiz (Enrique Fortun) nella cucina de La Promessa indispettirà parecchio Candela Garcia (Teresa Quintero). Non a caso, nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica, la donna si renderà protagonista di un gesto che metterà la cuoca Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval) in una posizione decisamente scomoda…

La Promessa, news: Lope assunto ma…

Come deciso dal maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) e dalla governante Pia Adarre (Maria Castro), Lope verrà assunto in cucina in seguito al compleanno della marchesa Cruz (Eva Martin). Tuttavia, nonostante le minacce di Petra (Marga Martinez), il ragazzo otterrà il lavoro in gran segreto poiché non potrà rivelare la novità né a Cruz e né ad Alonso (Manuel Regueiro), visto che difficilmente accetterebbe che un uomo svolga nella tenuta delle mansioni prettamente femminili.

Anche se temerà di essere scoperto da un momento all’altro, ma potrà dedicarsi completamente al nuovo lavoro perché come cameriere arriverà al suo posto l’amico Salvador (Mario Garcia), i piatti di Lope diventeranno un vero e proprio argomento di dibattito tra i nobili de La Promessa, visto che nessuno – fatta eccezione di Catalina (Carmen Asecas) – saprà chi è la nuova cuoca. Una curiosità che genererà l’invidia di Candela, la quale si farà manipolare facilmente da Petra…

La Promessa, trame: il grave gesto di Candela

La storyline prenderà il via quando arriverà a La Promessa Eugenia (Alicia Moruno), la sorella invalida di Cruz nonché la “madre” del giovane Curro (Xavi Lock). In permesso dal sanatorio, dove è in cura, la donna verrà accolta dalla marchesa con ogni tipo di accortezza, dato che dovrà prendere dei medicinali ben specifici per la sua salute mentale. Tra le richieste di Cruz ce ne sarà però anche una di genere alimentare: dato che sarà allergica, Eugenia non dovrà mangiare per nessun motivo la frutta secca.

Un giorno, Petra si intratterrà quindi a parlare con Candela, che le mostrerà tutto il suo disappunto per come Lope starà pian piano prendendo il suo posto al fianco di Simona. Con i suoi soliti modi di fare manipolatori, Petra inviterà quindi Candela a fare il possibile per farsi rispettare. Per questa ragione, senza pensarci due volte, l’aiutante accetterà di nascondere in una merenda di Eugenia la pericolosissima frutta secca al fine di screditare la fiducia che tutti quanti ripongono nello chef.

La Promessa, spoiler: la scomoda situazione di Simona

Fortunatamente, tutto si rivolverà senza alcun tipo di conseguenza: possiamo infatti anticiparvi che Lope ricontrollerà il piatto di Eugenia prima che le venga servito e si renderà conto della presenza del cibo nocivo. Nonostante ciò, Simona vorrà capire come sia finita la frutta secca nel piatto, dato che tutti erano al corrente dell’allergia di Eugenia, ed otterrà da Candela una confessione in piena regola.

A quel punto, Simona si troverà costretta ad agire in protezione di tutti i dipendenti della tenuta e chiederà a Pia se sia possibile far trasferire Candela in un altro reparto de La Promessa, spiegandole perché è arrivata a tale conclusione. E così Petra sembrerà essere riuscita nel suo intento, ossia dividere le inseparabili Simona e Candela…