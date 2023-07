La promessa: Curro viene allontanato da Manuel | Trama 7 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di venerdì 7 luglio 2023

Jana è in procinto di essere aggredita da Curro, che viene allontanato da Manuel (prontamente intervenuto per sedare gli animi); il nostro protagonista, scioccato, allontana il cugino! Cruz ha deciso alla fine di dare una grande festa per il suo compleanno, cambiando dunque idea; visto il lutto causato dalla morte di Tomas, Alonso e Catalina non sono molto d’accordo con l’idea del party, ma Jimena ne è al contrario entusiasta. Cruz chiede a Jimena di dare lezioni di danza a Manuel.

Teresa rimprovera Mauro per essersi fatto scoprire da Jana mentre era a petto nudo; la stessa Teresa è arrabbiata perché Jana ha pensato che ci fosse lei lì insieme a Mauro. Simona non vuole parlare di suo figlio con Lope quando lui le chiede notizie. Petra cerca di scegliere il menu per la festa di compleanno, sicura che Pia non tornerà… E invece Pia torna eccome!