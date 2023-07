La promessa: il Barone vuole conoscere Jana | Trama 12 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di mercoledì 12 luglio 2023

Dopo aver evitato l'incendio nell'hangar, Jana si rende conto che Curro ha sul petto la stessa macchia di suo fratello e quindi ora la nostra protagonista è certa della verità! Curro e Manuel parlano con il resto della famiglia dell'incidente che è avvenuto e Manuel dice che il merito è tutto di Jana, mentre per Curro è del cugino. Il Barone vorrebbe conoscere Jana per ringraziarla di aver salvato la vita del nipote; lei resta alquanto turbata dall'incontro. Jimena e Manuel fanno lezione di danza insieme in vista della festa e Manuel promette a Jimena di ballare con lei tutte le volte che vorrà. Catalina parla con il padre per rassicurarlo delle sorti della proprietà. Pia chiama Candela per chiederle la causa della sua freddezza: la cuoca risponde che è causata dalla scelta di liberarsi del bambino perché lei avrebbe voluto averne, ma ha avuto due gravidanze finite molto male…