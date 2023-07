Manuela Arcuri protagonista di una nuova fiction di Rai 1

Dopo il ritorno di Gabriel Garko e Anna Safroncik nella serialità di Canale 5, è giunto il momento di un altro gradito rientro: quello di Manuela Arcuri, la quale sarà protagonista di una nuova fiction in onda la prossima primavera su Rai 1. Ad annunciarlo al Giornale è stata la stessa Arcuri, svelando qualche dettaglio sul nuovo progetto:

Si tratta di una serie in quattro puntate per la Rai cui tengo molto, pronta per la primavera 2024. Titolo provvisorio La Donna della Seconda Repubblica. È la storia vera della compagna di un uomo politico. Ancora non posso dirne il nome; intanto l’ho conosciuta e conto molto su questo rapporto perché, come sperimentai facendo Pupetta Maresca, interpretare persone esistenti è un’esperienza appassionante ma anche problematica.