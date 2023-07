My home my destiny, trama 1° agosto 2023: qualcuno fa una scoperta proprio mentre Zeynep e Mehdi…

Anticipazioni puntata My home my destiny di martedì 1° agosto 2023

Benal scopre di essere incinta dopo aver fatto un test di gravidanza. La donna in un primo momento decide di tenere per sé la novità, ma poi si reca da Mehdi proprio quando stavano tutti festeggiando il riavvicinamento con Zeynep e la prossima adozione di Kibrit. Faruk, nel cercare di ottenere notizie di Zeynep, avvicina Emine in modo ambiguo, tanto da insospettirla. Mujgan cerca ancora di intromettersi nel matrimonio di Mehdi e Zeynep, ma Zeliha tenta di impedirglielo… Seguici su Instagram.