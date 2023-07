My home my destiny: Zeynep e la sua “doppia famiglia” | Trama 10 luglio 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di lunedì 10 luglio 2023

Zeynep Goksu è la protagonista della nuova soap di Canale 5, in partenza lunedì 10 luglio: nata in una famiglia povera e con un padre alcolista, l’infanzia della bambina è contrassegnata dagli abusi del padre e dalla morte del fratello più grande. A un certo punto, la piccola viene adottata dai ricchi datori di lavoro della madre, che come mestiere fa le pulizie. La mamma di Zeynep deve accettare con dolore la richiesta di affidamento, ben sapendo di non poter garantire una vita degna a sua figlia.

Grazie a un salto temporale nella narrazione, ora Zeynep è una donna adulta e pienamente realizzata che frequenta la facoltà di legge e diventerà avvocato. La ragazza però tende a mantenere sempre un certo legame verso i quartieri più poveri per via del suo triste passato. La madre adottiva decide di organizzarle una festa a sorpresa per il suo compleanno.