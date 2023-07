My home my destiny: Zeynep rivede Faruk | Trama 20 luglio 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di giovedì 20 luglio 2023

Zeynep si trova a casa dei suoceri dopo le nozze. Quel giorno, la famiglia di Mehdi avrebbe voluto fare colazione tutti insieme ma l’occasione sfumerà sia per via del padre di Zeynep, reduce da una ubriacatura, che a causa della stessa Zeynep, che non vuole accettare le regole della casa e di vita della famiglia di Mehdi. Le sorelle di Mehdi non sono molto d’accordo con il fatto che il fratello abbia sposato Zeynep ma quest’ultima riesce a cavarsela egregiamente.

La madre biologica, Sakira, tenta di convincere Zeynep di aver fatto la cosa giusta e che Mehdi è l'uomo giusto per lei, ma la nostra protagonista non ne è certa. Nel recarsi a scuola per sostenere un esame incontra Mehdi che l'ha raggiunta per trascorrere del tempo con lei e conoscerla meglio. Zeynep incontra anche Faruk, che l'ha raggiunta per avere spiegazioni sul motivo per il quale è stato lasciato senza nessuna spiegazione…