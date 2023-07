My home my destiny: Zeynep piange, è tanto infelice | Trama 21 e 24 luglio 2013

Anticipazioni puntata My home my destiny di venerdì 21 e lunedì 24 luglio 2023

Zeynep rientra a casa dalla madre adottiva Nermin, lascia il suo denaro e la sua carta di credito ed esce confusa. Mehdi la trova e la riporta nella casa di famiglia. Zeynep sta male per via del matrimonio combinato che non la rende felice. Medhi intende incontrare la famiglia adottiva di Zeynep in modo da chiedere scusa per tutto quello che è accaduto, e all’incontro vuole che ci siano anche i suoi familiari, la madre, le due sorelle e la nipote. Vogliono anche che sia presente Faruk, che tutti credono essere il fratello adottivo di Zeynep. Il castello di bugie è dunque destinato a crollare!

Mehdi è a casa dei genitori adottivi di Zeynep; l’uomo ha le migliori intenzioni, ma il papà di Zeynep, Ekrem, dice delle parole di troppo che offendono e feriscono Mehdi e i suoi familiari. Da qui il via a litigi, silenzi e pianti disperati di Zeynep, che comincia a non capire più cosa voglia davvero. Seguici su Instagram.