My home my destiny: Emine spinge Zeynep a lasciar perdere Mehdi | Trama 25 luglio 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di martedì 25 luglio 2023

Mehdi ha dovuto dormire in officina e Kibrit tenta di consolarlo. Zeynep spiega a Nermin che Mehdi si è infuriato quando ha visto le sue fotografie con Faruk, mentre Zeyned pensa che sia stato un grave sbaglio mentire a Mehdi. Emine cerca di far ragionare Zeynep: per lei è meglio che la verità sia venuta alla luce e che deve pensare a se stessa.

Sakine rivela a Sultan che farà il possibile perché Zeynep sposi Mehdi, e Sultan dice a Mjgan che la situazione matrimoniale fra Mehdi e Zeynep si può ancora recuperare. In officina, Mehdi fa capire a uno sconsolato Nuh che a Zenep interessa solo Faruk.

Emine spinge Zeynep a lasciar perdere Mehdi e di sfruttare l’occasione con Faruk. Mehdi dice a Kibrit di portare a Zeynep del denaro alla fermata dell’autobus; poi la stessa Zeynep sale sull’autobus e viene raggiunta da Faruk, che le dice di partire per Londra.. Seguici su Instagram.