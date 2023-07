My home my destiny, trama 26 luglio 2023: Mehdi piange disperato

Anticipazioni puntata My home my destiny di mercoledì 26 luglio 2023

Zeynep e Benal si vedono per la prima volta sull’uscio della casa di Mehdi. Nel momento in cui Zeynep rientra in casa, Mujgan la punzecchia di nuovo, ma la nostra protagonista non si scompone. Comunque sia, il battibecco viene presto interrotto da Zeliha che cerca di convincere Zeynep a riavvicinarsi a Medhi. Anche Sakine spinge egoisticamente la figlia a tentare una soluzione pacifica.

Mehdi torna a casa e presenta a Zeynep l’istanza di divorzio. La ragazza è intristita ma decide di firmarla e va in aeroporto da Faruk. In realtà Mehdi sperava che sarebbe rimasta e, dopo averla vista andar via, si mette a piangere. La polizia e gli assistenti sociali prelevano Kibrit e Yaldiz Alì, arrestando Mehdi per sfruttamento minorile… Seguici su Instagram.