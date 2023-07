My home my destiny: Mehdi non vuole adottare Kibrit | Trama 31 luglio 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di lunedì 31 luglio 2023

Nuh riesce a convincere Mehdi a trascorrere una serata fuori per distrarsi, ma di fatto si è accordato con Emeni per far incontrare Mehdi e Zeynep e farli parlare. La serata va malissimo perché i due quasi non si rivolgono la parola, nonostante Emine e Nuh li lascino da soli ogni volta che possono. Nel cercare un locale per cenare, vedono un uomo che fa del male a un bambino per togliergli il denaro. Mehdi gli dà una lezione e porta via il bambino per farlo mangiare.

Quello che è successo fa venire in mente Kibrit a Zeynep, che intende fare domanda di adozione. Mehdi tuttavia non vuol saperne e dice a Zeynep che ciò creerebbe solo false speranze in Kibrit, visto che lei vuole partire per Londra. Zeynep decide di lasciare la casa di Mehdi e trasferirsi con i suoi genitori da Sultan, ma Zeliha – contrariata – chiede a Sakine di intervenire….