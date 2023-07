My Home My Destiny anticipazioni: Bayram rischia di essere investito da un treno!

Un ipotetico “incidente mortale” caratterizzerà le prossime puntate italiane di My Home My Destiny. Bayram (Kazım Sinan Demirer), il padre naturale della protagonista Zeynep Göksu (Demet Özdemir), rischierà infatti di essere investito da un treno in corsa. E tutto ciò avverrà per un motivo ben preciso…

My Home My Destiny, news: Mehdi e Zeynep disposti ad ottenere l’affido di Kibrit

La storia partirà nel momento in cui, nonostante la decisione di divorziare, Zeynep accetterà di restare sposata per un anno con Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol). Una scelta che i due coniugi faranno per tentare di ottenere l’affido della diciassettenne Kibrit (Helin Kandemir), costretta a stare in una casa famiglia dal giorno in cui Mehdi è stato arrestato con l’accusa di sfruttamento minorile.

Fatto sta che, nel giro di poco tempo, il buon proposito di Zeynep e Mehdi si ritorcerà contro Bayram; quest’ultimo tornerà infatti a casa ubriaco proprio mentre l’assistente sociale starà facendo visita ai novelli sposi per capire se possano prendersi cura di Kibrit. Un imprevisto che farà andare su tutte le furie Zeynep, ma addirittura la moglie Sakine (Zuhal Gencer), che quella stessa notte sembrerà sul punto di voler soffocare Bayram con un cuscino per porre fine al loro problematico matrimonio. Tuttavia, a prendere una decisione importante sarà Zeliha (Nurşim Demir), la madre di Mehdi…

My Home My Destiny, spoiler: Bayram rischia die essere investito da un treno

Eh sì: possiamo anticiparvi che Zeliha caccerà di casa Bayram, facendogli presente che non è più gradito per tutti i problemi che continuamente crea a Sakine, Zeynep e, di conseguenza, alla loro famiglia. Dato che la moglie non si opporrà alla volontà della consuocera, Bayram inizierà dunque a vagare sconsolato per la città e, neanche a dirlo, si ubriacherà.

Non rendendosi conto del pericolo, Bayram andrà alla stazione dei treni e finirà per perdere i sensi proprio in mezzo alle rotaie. Fortunatamente, il conducente del treno in corsa si renderà conto della sua presenza e non lo investirà, ma per il padre di Zeynep i problemi saranno soltanto all’inizio, dato che da quell’istante vivrà come un vero e proprio barbone perché non avrà il coraggio di ritornare da Sakine.

My Home My Destiny, trame: Mehdi e Zeynep otterranno la custodia di Kibrit?

In tutto ciò, i telespettatori dovranno dunque porsi un’importantissima domanda: alla fine, una volta allontanato Bayram, Mehdi e Zeynep riusciranno ad ottenere la custodia di Kibrit? A sorpresa, l’assistente sociale si esprimerà favorevolmente su di loro e Kibrit potrà stare a casa dei coniugi Karaha.

Tuttavia, da quel giorno, per Kibrit il percorso sarà tutt’altro che in discesa: Yasemin (Kayra Zabcı), la figlia di Cemile (Elif Sönmez) e dunque nipote di Mehdi, non potrà fare a meno di nascondere la gelosia che sente per l’arrivo della diciassettenne e non mancherà di sottolinearglielo con dei modi di fare piuttosto antipatici. Questo causerà dunque l’aumento degli attacchi di panico di cui spesso soffre Kibrit, arrivando a strapparsi i capelli… Seguici su Instagram.