My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi viene arrestato!

Non sarà soltanto il divorzio lampo dalla moglie Zeynep Göksu (Demet Özdemir) ad impensierire Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) nelle primissime puntate italiane di My Home My Destiny. Il protagonista della telenovela turca dovrà infatti fare i conti con una bruttissima accusa…

My Home My Destiny, news: Mehdi e Zeynep pronti ad annullare il loro matrimonio

Come abbiamo avuto modo di accennarvi in uno dei nostri precedenti post, Mehdi resterà fortemente deluso dalla neo moglie Zeynep quando scoprirà che Faruk (Engin Hepileri) era il suo fidanzato fino a qualche giorno prima del matrimonio, e non il fratellastro come Sakine (Zuhal Gencer) gli aveva invece fatto pensare. Dopo essersi arrabbiato tantissimo, Mehdi lascerà dunque la casa ed andrà a dormire nella sua officina, ragion per cui il giorno successivo prenderà la decisione di proporre a Zeynep di divorziare annullando di fatto la loro unione appena celebrata.

Un’iniziativa che l’uomo prenderà quando Kibrit (Helin Kandemir), una delle sue assistenti in officina, gli farà presente di avere visto Faruk mentre consegnava sull’autobus un passaporto a Zeynep. A quel punto, Mehdi capirà che deve lasciare campo libero a Zeynep e le proporrà con successo di firmare i documenti per sciogliere il loro vincolo nuziale. In seguito a ciò avverrà però un grosso colpo di scena…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi viene arrestato

Quella stessa notte, Mehdi verrà infatti raggiunto dalla polizia, che lo porterà in commissariato con l’accusa di avere sfruttato Kibrit e Ali (Emir Talha) dando loro lavoro in officina quando erano ancora minorenni e sarebbero dovuti andare invece a scuola. Una vicenda che colpirà Zeynep, tant’è che deciderà di aiutare Mehdi a ripulire il suo nome poiché capirà che ha semplicemente accolto Kibrit e Ali per impedire loro di vivere in strada e non avere un futuro.

Non a caso, in gran segreto, Zeynep troverà il modo di parlare con l’avvocato d’ufficio che sarà stato assegnato a Mehdi e, anche grazie alla sua testimonianza, farà sì che il marito venga rilasciato in tempi brevi. Comunque sia, Mehdi dovrà affrontare altre conseguenze: mentre Ali sarà libero poiché avrà fatto in tempo a diventare maggiorenne, Kibrit verrà trasportata in un istituto per minori, dove non vorrà stare perché sentirà che Mehdi è la sua figura paterna di riferimento.

Mehdi si sentirà quindi in colpa per quello che starà capitando alla ragazza e, come se non bastasse, non potrà nemmeno lavorare, dato che l’officina verrà messa sotto sequestro.

My Home My Destiny, spoiler: chi ha denunciato Mehdi?

La vicenda che si verrà a creare sarà dunque un vero e proprio giallo. In primis perché Mehdi non potrà fare a meno di domandarsi chi possa averlo denunciato alle autorità e i suoi sospetti ricadranno sia su Faruk che su Nermin (Senan Kara) ed Ekrem (Nail Kırmızıgül), coloro che hanno cresciuto Zeynep e non avranno mai accettato il matrimonio lampo.

Un pensiero che ovviamente attanaglierà anche Zeynep, più che mai intenzionata a vivere la sua vita ascoltando per la prima volta se stessa senza farsi influenzare dagli altri. Non a caso, la nostra protagonista rifiuterà di partire a Londra con Faruk e lo pianterà in asso in aeroporto…