My Home My Destiny anticipazioni: Benal lascia la città?

Nel momento in cui deciderà di non abortire, per l’intrigante Benal (İncinur Sevimli) comincerà una serie di guai. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny, l’ex amante di Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) sembrerà addirittura sul punto di lasciare la città.

My Home My Destiny, news: Zeynep convince Benal a non abortire

Se avete avuto modo di leggerci in precedenza, sapete sicuramente già che Benal penserà di disfarsi del bambino ricorrendo all’aborto. Un proposito che cambierà radicalmente grazie all’intervento di Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), la quale ignorerà che il padre del bambino che aspetta è il marito Mehdi.

Poco prima del raschiamento, Zeynep si lascerà infatti sfuggire con Benal che il suo matrimonio con Mehdi non è stato ancora consumato; tali parole riaccenderanno le speranze dell’infermiera, che interromperà l’aborto e il giorno successivo farà sapere a Cemile (Elif Sönmez), la sorella di Mehdi, di essere in attesa di suo nipote. A quel punto, Benal proporrà alla donna due vie d’uscita: o confessare tutto a Mehdi oppure parlare della questione con la madre Zeliha (Nurşim Demir). Ma cosa farà davvero Cemile?

My Home My Destiny, trame: Cemile dà soldi a Benal

In tal senso, possiamo anticiparvi che inizialmente Cemile non saprà come uscire dalla situazione venutasi a creare, tant’è che chiederà aiuto alla bottegaia Sultan (Hülya Duyar) per capire meglio il da farsi. Dopo ciò, Cemile tenterà a più riprese di parlare con Mehdi di Benal, ma l’uomo bloccherà sul nascere ogni discorso riguardante la sua ex amante, impedendo a chiunque di parlare di lei.

Dato che Benal si farà sempre più insistente, alla fine Cemile si rivolgerà alla madre Zeliha, alla quale però non riuscirà a dire che la donna è incinta di suo nipote e le farà presente che forse, con un po’ di soldi, l’infermiera potrebbe lasciare la città. Pur di levarsela di torno e dunque per far sì che Mehdi possa essere felice al fianco di Zeynep, Zeliha darà insomma a Cemile un’ingente somma di denaro da consegnare a Benal.

My Home My Destiny, spoiler: Benal andrà davvero via?

Occhio così al successivo sviluppo: da un lato Benal tenderà a rifiutare sdegnata il denaro e farà presente a Cemile che andrà via dalla città soltanto se sarà Mehdi a chiederglielo; dall’altro l’infermiera dovrà arrendersi poiché, nel corso di un dialogo, Mehdi le ribadirà a chiare lettere che deve lasciarlo libero di vivere il suo matrimonio con Zeynep, di cui si è innamorato.

A Benal non resterà dunque altro da fare se non preparare le valigie per andare via dalla città, ma lo farà davvero oppure succederà qualcos’altro che le farà cambiare idea? Seguici su Instagram.