My Home My Destiny anticipazioni: Ekrem ha una figlia segreta!

Nel corso delle prossime puntate italiane di My Home My Destiny, i telespettatori avranno modo di entrare a conoscenza di un segreto piuttosto scottante di Ekrem (Nail Kırmızıgül), il padre adottivo di Zeynep Göksu (Demet Özdemir). Ormai da tempo, l’uomo intrattiene infatti una relazione con un’altra donna, da cui ha avuto addirittura una figlia. Un particolare, questo, di cui la moglie Nermin (Senan Kara) non sarà a conoscenza.

My Home My Destiny, news: Ekrem e i problemi con Nermin

I primi risvolti della vicenda si avranno quando Ekrem entrerà in contrasto con Nermin a causa di un affare della loro azienda. In pratica, l’uomo cercherà invano di costringere la moglie a firmare un accordo, che a detta sua sarà in grado di risollevare le sorti della stessa. In quanto amministratore delegato della società, Nermin non sarà però particolarmente convinta di tale prospettiva e si prenderà del tempo per decidere meglio il da farsi, facendo indispettire parecchio Ekrem.

Arrabbiato, Ekrem comunicherà dunque a Nermin che passerà la notte fuori casa per lavorare, ma in realtà andrà a casa di un’avvenente donna per fare visita a una bambina, che lo chiamerà papà. Insomma, il segreto shock sarà rivelato agli spettatori, ma non resterà tale a lungo…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi e Nuh scoprono che Ekrem ha una doppia vita

Bisognerà quindi fare attenzione a ciò che succederà quando Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) scoprirà che è stato proprio Ekrem a denunciarlo per il presunto sfruttamento dei minori Kibrit (Helin Kandemir) e Ali (Emir Talha), da tempo impiegati nella sua officina. Anche se uscirà dal carcere in tempi brevi, soprattutto grazie all’aiuto della moglie Zeynep, Mehdi deciderà di affrontare Ekrem per mostrargli tutto il suo dissenso per come si sarà comportato nei suoi riguardi.

Tra i due uomini si verrà dunque a creare un’accesa discussione, che spingerà poi Mehdi a seguirlo nelle ore successive, insieme al cugino Nuh (Fatih Koyunoğlu). Così facendo, i due uomini vedranno Ekrem recarsi in fretta e furia in ospedale, dove potranno scorgerlo in compagnia della sua amante e della figlioletta. Mehdi e Nuh terranno per loro la scoperta, soprattutto quando si imbatteranno in Zeynep, in ospedale per convincere Benal (İncinur Sevimli) a non abortire…

My Home My Destiny, trame: ecco chi è l’amante di Ekrem

Dì lì a poco, si stringerà quindi il cerchio attorno a Ekrem, visto che verrà dato modo al pubblico di scoprire che la sua amante è l’avvocato dell’azienda di Nermin, la quale crederà che la sua impiegata non abbia figli. Menzogne su menzogne, da parte di Ekrem, che continuerà a mantenere un piede in due scarpe, dato che non sembrerà minimamente intenzionato a porre fine al suo matrimonio con Nermin nonostante le promesse fatta all’altra donna.

Un vero e proprio cortocircuito che, presto o tardi, rischierà ovviamente di ritorcersi contro Ekrem… Seguici su Instagram.