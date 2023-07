My Home My Destiny anticipazioni: Faruk bacia Emine

Strana manovra di avvicinamento nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny: in cerca di informazioni sul matrimonio tra l’ex fidanzata Zeynep Göksu (Demet Özdemir) e il meccanico Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol), il rampollo Faruk (Engin Hepileri) tenterà di conquistarsi la fiducia di Emine (Naz Göktan), la migliore amica della ragazza, ma la situazione non farà fatica a degenerare.

My Home My Destiny, news: Faruk inizia a legare con Emine

Tutto partirà quando Faruk chiederà in continuazione ad Emine di poterla incontrare per capire se Zeynep stia bene o meno al fianco di Mehdi; ovviamente, la figlia di Sultan (Hülya Duyar) si lascerà sfuggire in più di un’occasione che dal suo punto di vista Zeynep non sarà mai felice al fianco di Mehdi, perché i loro stili di vita sono del tutto inconciliabili.

Una consapevolezza che spingerà Faruk ad approfondire la conoscenza di Emine, che ad un certo punto darà l’impressione di essersi presa una vera e propria cotta per Faruk, la stessa di cui si renderà conto anche l’uomo… dato che tenterà di sfruttarla a proprio vantaggio!

My Home My Destiny, spoiler: Faruk bacia Emine

Eh sì: vi anticipiamo che, al termine di un’uscita, Faruk si offrirà di accompagnare Emine nel quartiere. Ovviamente, la giovane non vorrà farsi vedere in compagnia del rampollo e, quando si accorgerà dei vicini nei paraggi, cercherà di nascondersi su un uscio di una casa e trascinerà lì con sé persino Faruk. I due saranno dunque piuttosto vicini, tant’è che Faruk si renderà protagonista di un gesto audace e bacerà sulle labbra Emine senza chiederle il permesso.

Un’iniziativa che non piacerà tanto alla ragazza, dato che dirà a Faruk di non permettersi mai più e scapperà a gambe levate. Ovviamente, la cosa non sarà però finita qui.

My Home My Destiny, trame: Zeynep si riavvicinerà a Faruk?

Come facilmente prevedibile, dato che la ragazza sarà l’unico “ponte di informazioni” sulla nuova vita di Zeynep, Faruk non mollerà la presa su Emine e, in un incontro successivo, gli dirà di essersi reso conto del fatto che sta iniziando a provare un certo interesse per lei, mettendole tra l’altro un ultimatum: qualora dovesse decidere di non uscire con lui quella sera stessa, smetterà di cercarla.

Parole che faranno immediatamente vacillare la volontà di Emine di non avere più nulla a che fare con Faruk, visto che salirà sulla sua macchina ed accetterà l’ennesimo appuntamento. Una scena che verrà vista di nascosto da Nuh (Fatih Koyunoğlu), che – da sempre innamorato di Emine – la osserverà in lacrime… Seguici su Instagram.