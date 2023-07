My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi scopre che Zeynep gli ha mentito!

Ogni bugia ha le sue conseguenze, soprattutto quando hai a che fare con un marito che non conosci affatto e che sta cercando di fidarsi di te. È questo il circolo vizioso in cui cadrà Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) fin dalle primissime puntate italiane di My Home My Destiny. Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol) se la prenderà infatti con lei per un motivo ben specifico…

My Home My Destiny, news: ecco perché Zeynep sposerà Mehdi

Tutto partirà quando, nonostante la riconoscenza per i ricchi Nermin (Senan Kara) ed Ekrem (Nail Kırmızıgül), che l’avranno cresciuta come se fosse la loro stessa figlia, Zeynep deciderà di venire incontro ai genitori naturali Sakine (Zuhal Gencer) e Bayram (Kazım Sinan Demirer), motivo per il quale accetterà di sposare Mehdi. Un’unione che si rivelerà provvidenziale per i Göksu, ad un passo dall’essere sfrattati.

In pratica, dato l’accordo matrimoniale, Zeliha (Nurşim Demir) – la madre di Mehdi – permetterà a Sakine e Bayram di vivere con loro nella casa di famiglia, dove staranno anche i novelli sposi. Il problema dello sfratto sarà quindi risolto, data la nuova sistemazione trovata, ma una grossa bugia rischierà di mettere a repentaglio tutto quanto. E tutto ciò avverrà quando le nozze saranno state appena celebrate.

My Home My Destiny, trame: Sakine fa credere a Mehdi che Faruk è il fratellastro di Zeynep

In questo avrà un ruolo ben specifico il rampollo Faruk (Engin Hepileri), lasciato in tronco da Zeynep per contrarre matrimonio con Mehdi. Faruk si presenterà alla porta dei novelli sposi ed andrà in escandescenze appena capirà che ha perso per sempre la sua Zeynep. Non a caso, si renderà protagonista di uno scontro fisico con Mehdi. A quel punto, per cercare di porre rimedio ad un possibile disastro, Sakine farà presente a Mehdi che Faruk è semplicemente il fratellastro di Zeynep.

Una bugia in piena regola che avrà delle grosse ripercussioni, soprattutto quando Mehdi vorrà chiedere scusa al “cognato” nel corso di una cena organizzata per conoscere meglio Nermin e Ekrem, ossia le due persone che hanno cresciuto Zeynep. Un appuntamento dove non mancherà un forte momento di tensione…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi scopre le bugie di Zeynep

Già stranito per l’assenza di Faruk, che a detta di Nermin non sarà con loro perché abita da un’altra parte, Mehdi dovrà vedersela con la reticenza di Ekrem ad accettarlo come il marito di Zeynep e, ad un certo punto, penserà di allontanarsi per andare in bagno, al fine di calmarsi un po’ per il pessimo trattamento che gli stanno riservando.

Durante il tragitto, Mehdi si imbatterà quindi nella camera di Zeynep e la sua attenzione si concentrerà su alcune foto. Resterà quindi attonito quando ne vedrà una dove Zeynep e Faruk si stanno baciando sulle labbra. In quel preciso istante, Mehdi avrà quindi la prova che la moglie lo ha ingannato per diversi giorni e lascerà con la madre, le sorelle e la stessa Zeynep la casa di Nermin ed Ekrem senza nemmeno cenare.

Dopo ciò, Mehdi preparerà una valigia e deciderà di passare la notte nella sua officina, poiché fortemente deluso dalla grossa presa in giro di Zeynep. Una menzogna che destabilizzerà ancora di più il matrimonio (non ancora consumato) tra i due protagonisti della nuova telenovela turca… Seguici su Instagram.