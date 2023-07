My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi, Zeynep e la spiazzante confessione su Benal

Se c’è una cosa che Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) proprio non sopporta sono le bugie o le omissioni. Proprio per questo, nelle puntate italiane di My Home My Destiny in onda tra qualche settimana, l’uomo confesserà alla moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) di essere stato l’amante dell’infermiera Benal (İncinur Sevimli). Una notizia che farà andare la nostra protagonista in crisi per un motivo ben preciso…

My Home My Destiny, trame: Benal lascia la città

La storyline ovviamente sarà legata alla gravidanza di Benal, in attesa di un figlio proprio da Mehdi. Ad un certo punto della storia, l’infermiera sembrerà rassegnarsi all’idea che lei e Mehdi non potranno mai stare insieme, motivo per il quale farà le valigie e lascerà la città. Tuttavia, la donna non andrà molto lontana, perché accetterà un’offerta di Zeynep e si trasferirà in una seconda casa di Nermin (Senan Kara), la madre adottiva della ragazza.

Mehdi ignorerà tale particolare, almeno fino a quando Nermin – dopo aver scoperto il tradimento del marito Ekrem (Nail Kırmızıgül) – chiederà a Zeynep di raggiungerla lì, visto che avrà bisogno di una spalla su cui piangere. Mehdi resterà dunque attonito quando si troverà davanti a Benal e scoprirà che la donna è stata assunta da Nermin proprio come sua “assistente”.

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi confessa a Zeynep di essere stato l’amante di Benal

A quel punto, visto che temerà che Benal si stia insinuando nella vita dei parenti della moglie solo per riavvicinarsi a lui, Mehdi sentirà che è arrivato il momento di confessare tutta la verità a Zeynep e le svelerà che ha avuto una breve relazione con Benal terminata poco prima del loro matrimonio.

Dato che sarà al corrente del fatto che Benal è in dolce attesa, Zeynep riunirà dunque tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che è proprio Mehdi l’uomo sposato che l’ha messa incinta. Per la giovane sarà quindi un vero e proprio shock, ma il mattino successivo deciderà di affrontare di petto la situazione. In che modo? Parlando con Benal!

My Home My Destiny, news: Benal continua a mentire?

Ovviamente, una volta che verrà messa con le spalle al muro, Benal non avrà altra scelta se non quella di confermare la versione di Mehdi ed ammettere di avere avuto una relazione con lui. Comunque sia, dato che non avrà un posto dove stare, l’infermiera sceglierà nuovamente di mentire a Zeynep e, su sua domanda diretta, le dirà che il padre del bimbo, in realtà, è il suo ex marito (con il quale, stando al suo racconto, ha passato una notte d’amore dopo essere stata scaricata da Mehdi).

Una versione della storia a cui Zeynep crederà, anche perché Benal giurerà che non avrebbe mai fatto un torto del genere a chi, fin dal primo minuto, ha cercato di aiutarla per la sua gravidanza. Per questo, alla fine, Benal potrà continuare a stare nella tenuta di Nermin, ma le bugie dureranno ancora a lungo oppure verranno presto a galla? Seguici su Instagram.