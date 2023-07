My Home My Destiny anticipazioni: Nermin scopre che Ekrem la tradisce

Doccia fredda in arrivo per Nermin (Senan Kara) nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny. La madre adottiva di Zeynep Göksu (Demet Özdemir) scoprirà infatti nel peggiore dei modi che il marito Ekrem (Nail Kırmızıgül) la tradisce e non saprà come affrontare la situazione che si verrà a creare…

My Home My Destiny, news: Ekrem ha una figlia segreta

Nei nostri precedenti post dedicati alla nuova soap turca abbiamo già parlato dell’esordio di questa storyline: Ekrem intrattiene infatti da anni una relazione segreta con Mertem, dipendente dell’azienda di proprietà di Nermin dove lavora, e dalla quale ha avuto una figlia della quale la moglie è completamente all’oscuro.

Tale particolare verrà appreso da Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol), che preferirà non informare la moglie Zeynep poiché non avrà idea di come potrebbe reagire ad una notizia così “devastante”. Oltre a Mehdi, pure Nuh (Fatih Koyunoğlu) entrerà a conoscenza della figlia segreta di Ekrem, ma ovviamente rispetterà la decisione del cugino Mehdi e manterrà la completa riservatezza su tutta la vicenda. In ogni caso, col trascorrere degli episodi, il cerchio comincerà decisamente a stringersi attorno ad Ekrem…

My Home My Destiny, spoiler: Nermin scopre che Ekrem ha un’amante

Eh sì: un giorno, Nermin deciderà di fare una sorpresa a Ekrem nel suo ufficio, ma lì troverà Mertem, la quale le farà presente che l’uomo è ad una riunione di lavoro. Dopo averlo atteso per circa mezz’ora, Nermin penserà dunque di ritornare a casa, ma ritornerà per qualche secondo all’interno dell’ufficio per scrivere un bigliettino per il consorte.

In quel lasso di tempo, Mertem manderà quindi un sms al cellulare di Ekrem, dove sarà registrata con un falso nome, ma ad intercettarlo sarà proprio Nermin, che scoprirà dunque con poche semplici parole – dato che la donna si rivolgerà ad Ekrem chiamandolo amore – che il marito la tradisce. Una scoperta che farà sprofondare Nermin in una crisi totale…

My Home My Destiny, trame: Zeynep dà il suo conforto a Nermin ma…

Dato che non saprà a chi rivolgersi, Nermin telefonerà immediatamente a Zeynep, svelandole che Ekrem la tradisce e chiedendole di raggiungerla in una seconda casa di sua proprietà perché ha bisogno di qualcuno con cui sfogarsi. Ovviamente, Zeynep raggiungerà subito Nermin, al fianco di Mehdi, ma resterà attonita quando la “madre” sentirà di avere spinto Ekrem tra le braccia della sua amante, dopo averlo trascurato per diverso tempo.

Un passaggio, quello del tradimento di Ekrem, che darà uno scossone anche al rapporto, già traballante di suo, tra Mehdi e Zeynep: oltre a loro due e ai genitori adottivi della Göksu, ci sarà infatti alla villa una quinta persona che sarà capace di innescare una rivelazione che rischierà di compromettere per sempre il matrimonio tra i nostri due protagonisti. Di chi si tratterà? Per ora possiamo solo dirvi che sarà una donna che conoscete già bene… Seguici su Instagram.