My Home My Destiny, anticipazioni: Zeynep scopre che Benal è incinta

La gravidanza di Benal (İncinur Sevimli), l’ex amante di Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny. Inconsapevole del fatto che la donna aspetta un figlio dal neo marito, Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) farà infatti il possibile per convincere l’infermiera a non abortire, ma tutto ciò rischierà di ritorcersi contro di lei…

My Home My Destiny, news: Zeynep scopre che Benal è incinta

La storyline prenderà il via quando Zeynep osserverà dalla finestra della sua camera Benal piangere. Sinceramente preoccupata per la vicina, anche se la conosce a malapena, la nostra protagonista deciderà di andare a farle visita, per chiederle se ha bisogno in qualche modo del suo aiuto. Così facendo, Zeynep si ritroverà tra le mani il referto medico della gravidanza di Benal e, senza girarci troppo intorno, le chiederà se è triste perché è in attesa di un bimbo.

Una richiesta che darà modo a Benal di confidarsi in parte con Zeynep: pur non svelandole che il padre è Mehdi, l’infermiera sottolineerà infatti che non sa ancora se vuole diventare madre, in primis perché ci sono dei problemi eventi nella sua relazione con l’uomo che l’ha messa incinta. Una versione decisamente edulcorata, anche perché Benal eviterà di dirle (almeno per ora) che il padre del bimbo è un uomo sposato…

My Home My Destiny, spoiler: Zeynep convince Benal a non abortire; ecco come

Non a caso, nei giorni successivi, dato che non vorrà causare problemi a Mehdi, Benal prenderà addirittura in considerazione l’idea di abortire. Un’ipotesi che non piacerà affatto a Zeynep nel momento in cui ne verrà a conoscenza, anche se darà comunque il suo supporto alla “vicina” e si offrirà di accompagnarla in ospedale per porgerle una spalla su sui piangere nei difficili momenti del raschiamento.

Tale escamotage narrativo darà modo a Benal di scoprire qualcosa di estremamente importante sulla vita coniugale di Mehdi; entrando nello specifico, Zeynep si lascerà andare a qualche parola di troppo e darà modo all’infermiera di capire che il suo matrimonio non è stato ancora consumato. L’informazione farà immediatamente desistere Benal dall’intento di disfarsi del bambino che ha in grembo, poiché si riaccenderà in lei la speranza di poter riavere Mehdi…

My Home My Destiny, trame: Benal dà il via al suo piano

Da un lato Zeynep si rallegrerà per la decisione presa da Benal poiché crederà nella sua ingenuità di averla convinta, col suo supporto, a dare una possibilità al bambino. Dall’altro Benal, dopo aver confessato a Zeynep che il padre è un uomo sposato (pur senza farle il nome di Mehdi), porterà avanti il suo piano di riavvicinamento al bel Karaca… ma in che modo?

Possiamo anticiparvi che il primo passo di Benal sarà quello di rivelare a Cemile (Elif Sönmez), la sorella di Mehdi, che è in attesa di un figlio proprio dal bel meccanico. Una mossa che farà da preludio ad un ultimatum che l’astuta Benal darà a Cemile. Ma di cosa si tratterà? Seguici su Instagram.